幽霊を成仏させるのはボディビルダー!?正しい筋トレ方法も学べる筋肉漫画に「筋肉もストーリーもバリバリ切れてる！」と賞賛の声【作者に聞く】
コロナ禍で外出が難しくなったなか、運動不足やストレス解消のために一躍脚光を浴び、関連商品が一時期品薄になるなど注目を浴びている「筋トレ」。運動不足やストレス解消の他にも、基礎代謝が上がって太りにくくなったり、姿勢が改善されたり、睡眠の質が向上したりとその利点は枚挙に暇がない。そんな“筋肉”を使って「除霊」までしてしまう漫画がX(旧Twitter)で万バズの反響を博した。
■ジムで筋トレ中に着想が浮かんだ“ボディビルダーと事故物件”の漫画
本作「除霊ビルダー」には、読者から「どこのジムに行けば続きが読めますか？」「筋肉もストーリーもバリバリ切れてました！」と、ボディビルダーが主人公という設定ならではの称賛の言葉が相次いでいる。「シリーズ化していくのかな？」「続きが見たい」と、続編を希望する声も多数寄せられているが、作者のウエダマサヒロさんは「この作品は読み切りとして描いたものなので、これ以降の展開は考えていません。でも反響が多かったので、もし時間に余裕が生まれたら続きを描いてみてもいいかなとは思っています」と話している。
本作が生まれたのは、ウエダさんがジムで筋トレしながら構想を練っていたときだったという。「たまたまジム内に設置されていたテレビに『事故物件怖い間取り』という映画の予告が流れていて、それがきっかけで着想を得ました」と誕生秘話を明かしてくれた。
また、ウエダさん自身の“筋肉は裏切らなかった”エピソードも興味深い。友人のイラストレーターが椎間板ヘルニアになってしまい、友人曰く「背中の筋肉(脊柱起立筋)が少なく、骨だけで上半身を支えてしまっていたから」だというが、同じように一日中座りっぱなしが珍しくないウエダさんは、体が痛くなったことは一度もないという。ウエダさんは「これも高校から8年以上格闘技を続けて体を鍛えていたからなのかな」と語る。
幽霊に筋トレ指導する場面では正しい筋トレの方法も描かれており、おもしろいだけでなく実用的にも役立ちそうな本作。“ボディビルダーと事故物件”という意外な組み合わせがどのような展開に繋がるのか、ぜひ読んで確かめてみてほしい。
取材協力：ウエダマサヒロさん(@marchin0415)
