明日花キララプロデュースのランジェリー新作♡春の華やかコレクション登場

明日花キララプロデュースのランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、2026 SPRING COLLECTIONが登場しました。華やかさと可愛らしさ、そして色っぽさを絶妙に組み合わせたデザインが特徴で、SNSでも「可愛いのに色っぽい」と話題に♡特別な日にも普段使いにも取り入れやすい、春らしいロマンティックなランジェリーがそろっています。

春の華やかランジェリー5コレクション

Pleats Bijou Rose Bra&Shorts

価格：7,920円(税込)

プリーツチュールと薔薇のビジューレースを組み合わせたクラシカルな一着。ブラ中央には大粒ラインストーンのチャームを配し、ラグジュアリーな印象に仕上げています。

ショーツはプリーツチュールフリル仕様で、手結び風サテンリボンが可憐なアクセントです。

カラー：Black Classical／White Classical

Romantic Ribbon Bouquet Bra&Shorts

価格：7,920円(税込)

花束のような華やかさが魅力のブラセット。ラメ糸入りのエンブレースを贅沢に使用し、レースギャザーがフェミニンな印象を演出します。

ショーツはサイドリボン仕様で、後ろ姿にも花柄レースをあしらったロマンティックなデザインです。

カラー：BLUE BOUQUET／PINK BOUQUET

Sweetie Heart Frill Bra&Shorts

価格：8,140円(税込)

カラフルなハート刺繍レースが目を引くラブリーなデザイン。フリルストラップやチョーカーは取り外し可能で、気分に合わせたアレンジが楽しめます。

ショーツにはハート刺繍フリルを施し、華やかな印象に仕上げています。

カラー：Heart Berry／Heart Pink

Elegant Arch Corsage Bra&Shorts

価格：8,140円(税込)

大ぶりのフラワーコサージュが印象的なエレガントデザイン。アーチ柄のエンブレースにスパンコール刺繍を施し、上品なきらめきを演出します。

取り外し可能なコサージュはチョーカーとしても使用できます。

カラー：White Magnolia／Black Magnolia

Queen Rose Bijou Bra&Shorts

価格：8,470円(税込)

ビジューを贅沢に散りばめたドレッシーな一着。薔薇モチーフのレースと存在感のあるビジューチャームが華やかさを引き立てます。ショーツには取り外し可能なリボンビジューガーターが付いており、アレンジも楽しめます。

カラー：WHITE CRYSTAL／ROSE QUARTZ

サイズ（すべて共通）：

・ブラ B～Gカップ/アンダーバスト65～75

・ショーツ 65～D75/EFG65/EFG70：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

※EFG75のみ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）

可愛いのに色っぽい春の新作

Whip Bunnyの2026春コレクションは、ビジューやレース、フリルなどの華やかなディテールが魅力です。甘さの中に大人の色気を感じるデザインは、気分を高めたい日にもぴったり♡

取り外し可能なパーツやアレンジ仕様も多く、自分らしい着こなしを楽しめるラインナップになっています。

春の気分を高めるランジェリー

ロマンティックなデザインがそろう今回のコレクションは、身に着けるだけで気分を明るくしてくれそうなラインナップです。華やかさと実用性を兼ね備えたアイテムは、日常にも特別な日にも活躍しそう♡

お気に入りの一着を見つけて、春のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。