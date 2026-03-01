明日花キララプロデュースのランジェリー新作♡春の華やかコレクション登場
明日花キララプロデュースのランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、2026 SPRING COLLECTIONが登場しました。華やかさと可愛らしさ、そして色っぽさを絶妙に組み合わせたデザインが特徴で、SNSでも「可愛いのに色っぽい」と話題に♡特別な日にも普段使いにも取り入れやすい、春らしいロマンティックなランジェリーがそろっています。
春の華やかランジェリー5コレクション
Pleats Bijou Rose Bra&Shorts
価格：7,920円(税込)
プリーツチュールと薔薇のビジューレースを組み合わせたクラシカルな一着。ブラ中央には大粒ラインストーンのチャームを配し、ラグジュアリーな印象に仕上げています。
ショーツはプリーツチュールフリル仕様で、手結び風サテンリボンが可憐なアクセントです。
カラー：Black Classical／White Classical
Romantic Ribbon Bouquet Bra&Shorts
価格：7,920円(税込)
花束のような華やかさが魅力のブラセット。ラメ糸入りのエンブレースを贅沢に使用し、レースギャザーがフェミニンな印象を演出します。
ショーツはサイドリボン仕様で、後ろ姿にも花柄レースをあしらったロマンティックなデザインです。
カラー：BLUE BOUQUET／PINK BOUQUET
Sweetie Heart Frill Bra&Shorts
価格：8,140円(税込)
カラフルなハート刺繍レースが目を引くラブリーなデザイン。フリルストラップやチョーカーは取り外し可能で、気分に合わせたアレンジが楽しめます。
ショーツにはハート刺繍フリルを施し、華やかな印象に仕上げています。
カラー：Heart Berry／Heart Pink
Elegant Arch Corsage Bra&Shorts
価格：8,140円(税込)
大ぶりのフラワーコサージュが印象的なエレガントデザイン。アーチ柄のエンブレースにスパンコール刺繍を施し、上品なきらめきを演出します。
取り外し可能なコサージュはチョーカーとしても使用できます。
カラー：White Magnolia／Black Magnolia
Queen Rose Bijou Bra&Shorts
価格：8,470円(税込)
ビジューを贅沢に散りばめたドレッシーな一着。薔薇モチーフのレースと存在感のあるビジューチャームが華やかさを引き立てます。ショーツには取り外し可能なリボンビジューガーターが付いており、アレンジも楽しめます。
カラー：WHITE CRYSTAL／ROSE QUARTZ
サイズ（すべて共通）：
・ブラ B～Gカップ/アンダーバスト65～75
・ショーツ 65～D75/EFG65/EFG70：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)
※EFG75のみ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）
可愛いのに色っぽい春の新作
Whip Bunnyの2026春コレクションは、ビジューやレース、フリルなどの華やかなディテールが魅力です。甘さの中に大人の色気を感じるデザインは、気分を高めたい日にもぴったり♡
取り外し可能なパーツやアレンジ仕様も多く、自分らしい着こなしを楽しめるラインナップになっています。
春の気分を高めるランジェリー
ロマンティックなデザインがそろう今回のコレクションは、身に着けるだけで気分を明るくしてくれそうなラインナップです。華やかさと実用性を兼ね備えたアイテムは、日常にも特別な日にも活躍しそう♡
お気に入りの一着を見つけて、春のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。