ツーハッチの美胸が叶うブラトップ♪盛れるアメスリタンクに注目

インナーファッションブランド「ツーハッチ」から、トレンド感と機能性を兼ね備えた新作ブラトップ《楽盛りブラトップ》ブラモネ アメリカンスリーブリブタンクトップが登場しました。ヘルシーなアメリカンスリーブデザインでありながら、美胸シルエットを叶える設計が魅力。1枚でもレイヤードでも着こなしやすく、日常のおしゃれをさりげなく格上げしてくれるアイテムです♡

アメスリでも美胸をキープ

《楽盛りブラトップ》ブラモネ アメリカンスリーブリブタンクトップは、アメリカンスリーブ特有のバスト位置の下がりを感じにくい設計が特徴です。

下からバストをすくい上げる独自構造と厚手パッドにより、理想のバスト位置をキープ。ナチュラルなボリューム感を演出しながら、美しいシルエットへと導いてくれます。

ヘルシーな肌見せスタイルでもスタイルアップを叶えてくれる、頼れるブラトップです。

HEAVEN Japanがあべのハルカスに登場！適正下着®体験ポップアップ開催

カスタムパッド＆快適リブ素材

別売りパッドを組み合わせれば、ボリューム感を自分好みに調整できる「カスタムパッド仕様」を採用。体型やシーンに合わせたフィット感が選べるのも魅力です。

素材には綿混のリブ生地を使用し、やわらかな肌当たりと快適な着心地を実現。しっかり目の詰まったリブ素材なので、淡いカラーでも透けを気にせず着用できます。

ベーシックで使いやすいカラー展開もポイント。1枚で着てもインナーとしても活躍します♪

《楽盛りブラトップ》ブラモネ アメリカンスリーブリブタンクトップ



価格：2,980円（税込）

カラー：ブラック／キナリ／サンドベージュ（サイズ：S／M／L／SG／MG／LG）

毎日の装いに取り入れたい一枚

1枚でヘルシーに着こなせるだけでなく、シャツやジャケットのインナーとしても活躍するブラトップ。トレンド感と美胸設計を両立したアイテムは、ワードローブの頼れる存在になりそうです。

着心地のよさときれいなシルエットを両立したツーハッチの新作で、毎日のコーディネートをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♡