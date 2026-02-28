ツーハッチの美胸が叶うブラトップ♪盛れるアメスリタンクに注目
インナーファッションブランド「ツーハッチ」から、トレンド感と機能性を兼ね備えた新作ブラトップ《楽盛りブラトップ》ブラモネ アメリカンスリーブリブタンクトップが登場しました。ヘルシーなアメリカンスリーブデザインでありながら、美胸シルエットを叶える設計が魅力。1枚でもレイヤードでも着こなしやすく、日常のおしゃれをさりげなく格上げしてくれるアイテムです♡
アメスリでも美胸をキープ
《楽盛りブラトップ》ブラモネ アメリカンスリーブリブタンクトップは、アメリカンスリーブ特有のバスト位置の下がりを感じにくい設計が特徴です。
下からバストをすくい上げる独自構造と厚手パッドにより、理想のバスト位置をキープ。ナチュラルなボリューム感を演出しながら、美しいシルエットへと導いてくれます。
ヘルシーな肌見せスタイルでもスタイルアップを叶えてくれる、頼れるブラトップです。
カスタムパッド＆快適リブ素材
別売りパッドを組み合わせれば、ボリューム感を自分好みに調整できる「カスタムパッド仕様」を採用。体型やシーンに合わせたフィット感が選べるのも魅力です。
素材には綿混のリブ生地を使用し、やわらかな肌当たりと快適な着心地を実現。しっかり目の詰まったリブ素材なので、淡いカラーでも透けを気にせず着用できます。
ベーシックで使いやすいカラー展開もポイント。1枚で着てもインナーとしても活躍します♪
《楽盛りブラトップ》ブラモネ アメリカンスリーブリブタンクトップ
価格：2,980円（税込）
カラー：ブラック／キナリ／サンドベージュ（サイズ：S／M／L／SG／MG／LG）
毎日の装いに取り入れたい一枚
1枚でヘルシーに着こなせるだけでなく、シャツやジャケットのインナーとしても活躍するブラトップ。トレンド感と美胸設計を両立したアイテムは、ワードローブの頼れる存在になりそうです。
着心地のよさときれいなシルエットを両立したツーハッチの新作で、毎日のコーディネートをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♡