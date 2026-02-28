Wonjungyoマスカラ新作＆ひんやりパウダーが限定発売

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏監修のコスメブランド「Wonjungyo」から、春夏にうれしい限定アイテムが登場します。束感仕上げで人気のマスカラに待望のボリュームタイプが仲間入り。さらに、ひんやり心地よいクールパウダーも数量限定で発売されます。汗ばむ季節も快適に、美しさをキープできる注目アイテムです♡

存在感まつ毛を叶える限定色

価格：1,430円(税込)

ブランドを代表する「ウォンジョンヨヌードアイラッシュ」から、限定色「102インテンスブラック」が登場。

人気No.1カラー“シアーブラック”の透明感はそのままに、漆黒のロングファイバーを贅沢に配合したボリュームタイプです。

既存品と比べてロングファイバーを増量（※1）。そのため、ナチュラルさを残しながらも、より長さと存在感のある仕上がりを実現します。

コームタイプのブラシがまつ毛一本一本をセパレートし、美しい束感を簡単にメイク。お湯オフできるのにウォータープルーフ処方という使いやすさも魅力です。

さらに、保湿成分パンテノール（※2）を配合。メイク中もまつ毛をいたわりながら、印象的な目元へと導きます。

※1既存品「ウォンジョンヨヌードアイラッシュ」と比較して

※2パンテノール（保湿成分）

レブロンのUVプライマー新色登場！24時間くずれない透明感肌へ

春夏にうれしいひんやり肌

価格：2,200円(税込)

「ウォンジョンヨエアリーフィルターパクト」からは、クールタイプの限定色「101アイスクリア」が登場。

クリアなホワイトカラーが、メイクの上から重ねても白浮きせず、自然な透明感を演出します。

通常タイプよりもオイルブロックパウダーを高配合。余分な皮脂をしっかり吸着し、汗ばむ季節でもさらさら肌をキープします。

さらに、トーンアップ（※1）フィルター処方により、光を味方につけて毛穴や凹凸をふんわり補正。ソフトフォーカス効果で、フィルターをかけたような陶器肌へと導きます。

ヒアルロン酸Na、グリチルレチン酸ステアリル（すべて保湿成分）を配合し、乾燥感を抑えたなめらかな仕上がりもポイントです。

※1メイクアップ効果による

発売日と取扱店舗

先行発売は2026年3月2日（月）よりロフト・イオンにて数量限定で順次開始。マスカラはロフトにて先行発売されます。全国発売は3月18日（水）から。

取扱店はウォンジョンヨ公式オンラインストアをはじめ、ロフト、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、プラザ、ローズマリー（一部店舗除く）など。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

数量限定なので早めにチェック♡

長さ際立つボリュームまつ毛と、ひんやりさらさら肌。Wonjungyoの限定アイテムは、これからの季節に頼れる存在になりそうです。機能性と使いやすさを兼ね備えた実力派コスメは、毎日のメイクをワンランクアップさせてくれるはず。気になる方はぜひ店頭やオンラインでチェックしてみてください♡