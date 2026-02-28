「ほんと恥ずかしいわ」娘の人生を全否定する母親！モラハラ彼氏と毒親から逃げられるか!?人生を賭けた大勝負【作者に訊く】
子供のころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているなかから「夜逃げ屋日記」の51〜52話の内容をお届けするとともに、著者に娘の人生を否定するような母親についても聞いた。
本作「夜逃げ屋日記」は、”夜逃げ屋”で働く作者の宮野シンイチさんが、実際に関わった仕事を元に描いている。”夜逃げ屋”とは、DV被害などさまざまな理由で現状から脱出したいと考える依頼者の逃亡を手助けする仕事だ。
依頼者は三好ハルナさん(29歳)、彼氏のモラハラからの夜逃げだというが、なぜか現場にはハルナさんの母親が同席し、すべてが母親の指示で進んでいく…。作業をしつつも、母親は「まさか娘が夜逃げだなんて、ほんと恥ずかしいわ」「あんたって昔から私に迷惑ばっかかけて！私の言うこと全部聞いてたらもっと人生上手くいったはずよ」などハルナさんの人生を否定するような言い方で愚痴が止まらない様子だ。さらに妹と比較し、ハルナさんを貶める発言が止まらなくなった母親へ社長が「これ以上ぐちゃぐちゃしゃべるなら、マジで出てってもらうよ」と一喝！依頼は、モラハラ彼氏からの夜逃げだと聞いていたが、母親からの夜逃げも含む展開を見せていく。
母親の娘に対する発言について宮野さんは「親がどこまで子どもに干渉するかは各家庭によって違うでしょうし、何が正解でどこまでがセーフかは判断の難しいところですが、ここまで否定的だと夜逃げされても当然なんじゃないかと思ってしまいます」と見解を述べる。
本作のような別れ方をしてもきっとこの母親は文句こそ言えど、後悔などしないだろう。なかなか難しいが、親に限らず自分を否定する人からは距離を置くのがベストだと教えてくれる。決意の夜逃げ、ぜひ読んでみて。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
