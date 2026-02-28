「トランプ」「デリバリー」「ハーモニカ」「クオリティ」どれが【和製英語】？何秒で答えられるかな！

和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「トランプ」「デリバリー」「ハーモニカ」「クオリティ」のなかで、ひとつだけ和製英語があります。

正解は「トランプ」でした！

英語で「trump」は、「切り札」を意味します。

明治時代、外国人がこの遊びをしている際に「トランプ」と言っていたため、これに使うカードや遊戯そのものと勘違いし、日本では「トランプ」と呼ぶようになったんだとか。

英語では「Cards」、または「Playing cards」といいますよ。

あなたはわかりましたか？

このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！