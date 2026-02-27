会った瞬間に目を引く♡ 同性ウケ抜群の【盛り盛りブーツ】コーデ＆アイテム特集
女のコとの飲み会なら、思わず「可愛い！」と言いたくなるアイテムが必要！そこで今回は、中川紅葉とともに、難易度高めな「盛り盛りブーツ」コーデをご紹介します。会った瞬間に目を引く盛り盛りブーツは、女のコウケがいいんです♡ さっそく試してみて。
女のコ相手なら▶ツッコミ待ちなアイテムが必要
思わず「可愛い！」と言いたくなる。
そんな難易度高めなアイテムや斬新なアイテムが、おしゃれな女のコにはウケがいいんです♡
盛り盛りブーツ
Cordinate きちんと見えなジャケットにブーツでアクセントを
会った瞬間に目を引く、もこもこブーツが主役の旬バランスコーデ♡ やわらかな白ワンピにブラウンジャケットを重ねることで、甘さの中に大人っぽさをひとさじプラス。
Item 【Unitage】スエードフリンジブーツ
レトロな雰囲気もありながら、ブラウンがどんなコーデにもマッチ。
Item 【YELLO】ピンクロングファーブーツ
存在感抜群なロング丈のファーブーツ。ピンクで個性的に。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉