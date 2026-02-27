会った瞬間に目を引く♡ 同性ウケ抜群の【盛り盛りブーツ】コーデ＆アイテム特集

女のコとの飲み会なら、思わず「可愛い！」と言いたくなるアイテムが必要！そこで今回は、中川紅葉とともに、難易度高めな「盛り盛りブーツ」コーデをご紹介します。会った瞬間に目を引く盛り盛りブーツは、女のコウケがいいんです♡ さっそく試してみて。

女のコ相手なら▶ツッコミ待ちなアイテムが必要 思わず「可愛い！」と言いたくなる。 そんな難易度高めなアイテムや斬新なアイテムが、おしゃれな女のコにはウケがいいんです♡

盛り盛りブーツ

Cordinate きちんと見えなジャケットにブーツでアクセントを 会った瞬間に目を引く、もこもこブーツが主役の旬バランスコーデ♡ やわらかな白ワンピにブラウンジャケットを重ねることで、甘さの中に大人っぽさをひとさじプラス。 ジャケット 33,000円／EIMY ISTOIRE ルミネ新宿 ルミネ2 Tシャツ 6,600円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDIJAPAN）スカート 9,900円／COCO DEAL（ココ ディール）ブーツ 16,280円／EMODA ルミネエスト新宿店 ソックス／スタイリスト私物

Item 【Unitage】スエードフリンジブーツ レトロな雰囲気もありながら、ブラウンがどんなコーデにもマッチ。 スエードフリンジブーツ 9,900円／Unitage（アンティローザ）

Item 【YELLO】ピンクロングファーブーツ 存在感抜群なロング丈のファーブーツ。ピンクで個性的に。 ピンクロングファーブーツ 28,600円／YELLO 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉