レスポートサック×MSGMコラボバッグが登場！機能美とモードを両立

N.Y.発ブランド「レスポートサック」とイタリア発ブランドMSGMによる特別なコラボレーションコレクションが、2026年3月4日(水)に発売されます。レスポートサックの機能美とMSGMのモダンな感性が融合した全20アイテムは、日常使いから旅行まで活躍するラインナップ。ネオンイエローのアクセントや“TheMwave”モチーフなど特別仕様のディテールにも注目です。ファッション性と実用性を兼ね備えた新しいバッグスタイルを楽しめます♪

モダンなデザインと特別仕様

本コレクションは、MSGMのシグネチャーである“TheMwave”モチーフの総柄やアクセントを取り入れた特別仕様。ネオンイエローのロープ引き手やLeSportsacロゴ入りのシルバーカラビナなど、細部までこだわりが詰まっています。

耐久性に優れたリップストップナイロン素材を採用し、軽さと丈夫さを両立。フレッシュなカラーブロッキングやロゴ使いが印象的で、普段のコーディネートにモダンなアクセントを添えてくれます。

幅広いシーンで使えるラインナップ

コンパクトながら収納力のあるスクエア型ショルダー「MSGM Metro Xbody」はH17×W22×D9cmで価格は24,200円。長財布や500mlペットボトルも収納でき、メッシュデザインの外ポケットが特徴です。

「MSGM Micro Weekender」はH8×W11×D6cmで価格は17,050円。ショルダーは取り外し可能で、バッグチャームとしても使えるマイクロサイズのショルダーバッグです。

縦型トート「MSGM LG Emerald Tote」はH39×W35cmで価格は19,800円。A4サイズが収まり内側に3つのポケットを備えた使いやすい設計です。

ボート型トート「MSGM MD Boat Tote」はH30×W38×D12cmで価格は47,300円。ノートPCも収納できる容量があり、取り外し可能なストラップでショルダー使いも可能です。

横長シルエットの「MSGM E/W Commuter Tote」はH24×W33×D14cmで価格は39,600円。外側と内側にポケットを備え、移動時にも便利な設計になっています。

デコラティブなデザインの「MSGM Grommet Crescent」はH11×W12×D10cmで価格は39,600円。ストラップの長さを調整し、手持ちや肩掛けで使えます。

パフィー素材が特徴の「MSGM MD Crescent」はH18×W24×D15cmで価格は24,200円。500mlボトルも入る収納力でデイリー使いに最適です。

巾着型バックパック「MSGM Voyager Backpack」はH28×W26×D12cmで価格は53,900円。背面パッドやキャリーオン機能を備え、旅行にも便利な仕様です。

ミニサイズの「MSGM Micro Backpack」はH17×W12×D7cmで価格は19,800円。スマートフォンや小物を収納できるアクセサリー感覚のバックパックです。

大容量ボストンバッグ「MSGM Cargo Duffel」はH31×W49×D19cmで価格は59,400円。キャリーオン機能やメッシュポケットを備え、旅行にも活躍します。

大容量ポーチ「MSGM MD Cosmetic」はH12×W19×D8cmで価格は15,400円。開口部が大きく開き、コスメやアメニティの収納に便利です。

コラボバッグで新しい毎日を

レスポートサックとMSGMの魅力が詰まった今回のコレクションは、機能性とデザイン性をどちらも大切にしたい方にぴったり。通勤やお出かけはもちろん、旅行シーンでも活躍するアイテムが揃っています。

お気に入りのバッグを見つけて、毎日のスタイルをアップデートしてみてはいかがでしょうか♡