「沙留」はなんて読む？難読地名が多い北海道に関する問題です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「沙留」はなんて読む？

「沙留」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、北海道に位置するひらがな3文字の地名です。 いったい、「沙留」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「さるる」でした。 沙留は、北海道紋別郡興部町に位置しています。 興部町にある「道の駅おこっぺ」は、国道239号線沿いの興部駅跡地にJR名寄線の廃止に伴い建て替えられた、北海道内29番目の道の駅です。 自然あふれる広大な公園「アニュウ」や名寄本線の歴史を展示した興部交通記念複合施設「ジョイパーク」などが併設されており、町民はもちろん観光客にも広く親しまれています。 なかでも、ディーゼルカーを改装した簡易宿泊施設「ルゴーサエクスプレス」は、バイクのツーリング、自転車、ヒッチハイクの旅行者などから人気で、5月〜10月の開設期間中は先着10名まで無料で宿泊することができるのだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

