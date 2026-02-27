この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【新型RAV4のトリセツ】スイッチ全部押してみた! 内装･外装超詳細レポート! 新ナビArene･運転支援･使えるオットキャストなどオーナーズマニュアル&バイヤーズガイド! | HEV Z」を公開した。フルモデルチェンジを果たした新型RAV4のハイブリッドZグレードを納車し、内外装の質感から新搭載されたOS「Arene（アリーン）」の使い勝手までを徹底的に解説している。



ワンソク氏は、自身が購入した車両本体価格490万円の「ハイブリッド Z」グレードをレビュー。ボディカラーには無償色の「アティチュードブラックマイカ」を選択し、日光の下で見えるブルーのフレークや、引き締まった「ハンマーヘッド」デザインを高く評価した。内装では、12.9インチに大型化されたナビゲーションシステムに注目。新OS「Arene」によるカスタマイズ性の高さや、「反応が確実に速くなった」という音声操作の精度を実演を交えて紹介している。



動画内では、快適装備や先進機能の検証も実施された。特に「Z」グレードに標準装備される「シートベンチレーション」や、開放感抜群の「パノラマムーンルーフ（オプション）」を推奨。また、駐車支援システム「アドバンストパーク」の実演では、スムーズな自動駐車と出庫の様子を披露し、側方の障害物検知による安全性向上にも言及した。さらに、社外品である「オットキャスト」の動作検証も行い、特定のモデルのみ起動したという貴重な情報も提供している。



ワンソク氏は、ラゲッジルームの使い勝手についても触れ、リバーシブルのデッキボードや外部給電アタッチメントなどの細やかな配慮を紹介。「ディーラーの営業さんでも押したことのないボタンはあるはず」と語るほど詳細な本動画は、納車待ちのユーザーや購入検討者にとって、実車を見る以上に参考になる「動く取扱説明書」と言えるだろう。