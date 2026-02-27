あえて変えてみるのがポイント！今っぽく垢抜けるアイメイクの順番って？

メイク講師のSAKIです。アイメイクの順番、今の時代は気にしなくてもOK！あえて順番を変えてみるだけで、同じ色を使っているのにいつもと違う雰囲気のメイクが楽しめるかも…？ぜひやってみてください！

常識を覆して、トレンドメイクを楽しむ

アイメイクの順番は「アイシャドウ→アイライナー→ビューラー→マスカラ」が常識！と思っている方、この常識は守らなくても大丈夫。

むしろ少し冒険するだけで、いつもと違うメイクが楽しめるかも？現役メイク講師が新しいアイメイク提案をしていきます。

アイラインから引くと、目の形を変えやすい

筆者もたまに順番を変えていますが、目の横幅を強調したい時には「アイライン→アイシャドウ」の順番でアイメイクを始めます。アイシャドウから始めるのが一般的ですが、アイラインから引くメリットとしては「目の形を変えやすい」というところにあります。

例えば目の横幅を強調したい時、まずはアイラインを目尻から3mmほど長めに引きます。このアイラインの長さに合わせてアイシャドウを入れることで、自然に目の横幅を強調し、エレガントで大人っぽい雰囲気に仕上げることができます。

また、つり目さんが優しげな雰囲気にしたい時には、アイラインを少し下げた後、下まぶたの目尻側にやや太めにアイシャドウを入れることで目尻が下がり、キリッとした雰囲気をやわらげることができます。この後アイシャドウを重ねて色を楽しんだり明るさをプラスすれば、目の形が決まったまま調整することができます。

目の形を変えたい方、目の形に悩みがある方は、ぜひアイラインから引いてみてくださいね。

下まぶたから色を入れると今っぽくなるかも？

現在のトレンドは、「下まぶたに色を入れるメイク」です。若い世代だけでなく、大人世代も下まぶたに色を入れるメリットはあります。例えば、年齢を重ねるにつれ顔が縦に伸びたように感じる方も多いのでは？

顔の余白が気になり始める大人世代、下まぶたに色を入れることで少し余白が埋まり、小顔効果を演出することができます。

大人世代こそ下まぶたメイクにこだわってほしいものです！まずは上まぶたからではなく下まぶたから仕上げるのもアリです。

例えば、大人でも涙袋を描きたいと思った場合。上まぶたを仕上げた後に涙袋を描くと、上まぶたの濃さに合わせて涙袋も濃く仕上がってしまうことがあります。マスカラまで全て仕上がった後、「なんか涙袋が濃くて、不自然じゃない？」「なんか若作り感ある…」と思ってしまうことも。

上まぶたが完成していない状態であれば、すっぴんの状態で涙袋を作ることになるので自然な太さ、明るさに仕上げることができます。大人世代はやり過ぎに注意。あえて下まぶたから完成させることで、ナチュラルなメイクが楽しめるでしょう。

アイシャドウの順番は、濃い色から入れるのもアリ

アイシャドウの順番も、思いきって変えてみましょう。

一般的には「淡い色→濃い色」「広い範囲→狭い範囲」の順番でアイシャドウを馴染ませていきますが、逆もありです。

まずは二重幅に濃い色を馴染ませ、先に目元を引き締めましょう。濃い色の境目に淡い色を乗せ、上に向かってぼかしていきます。

ポイントは、濃い色を馴染ませる前に、まぶたはフェイスパウダーでサラッとした状態にしておくことです。こうすることで濃い色がドバッと付くのを防ぐことができ、ムラになりにくくなります。

濃い色から馴染ませるメリットとしては、こちらも濃いメイクになるのを防ぐという点が1つ。まぶたがすっぴんの状態であれば、いきなり濃い色を馴染ませるのに躊躇するはずなので、濃さの調整がしやすいです。

また、上から淡い色を重ねることで境目をぼかしやすく、綺麗なグラデーションに仕上げやすいのももう1つのメリットです。ぜひ、試してみてくださいね。

今回のメイクで使用したコスメはこちらです。

コスメデコルテ スキンシャドウ デザイニングパレット 01

ヒロインメイク プライムリキッドアイライナー リッチキープ 05

セザンヌ ノーズ＆アイブロウパウダー 02

順番を変えるだけなら新しいメイクにも挑戦しやすいのでは？と思います。ぜひこの記事を参考に、いつもと違うアイメイクを楽しんでみてくださいね！