ブラデリスニューヨーク35周年限定登場！特別補整インナーをチェック

補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」を展開するゴールドフラッグは、2026年6月6日に創業35周年を迎えます。これを記念して「Love is Energy」をテーマにした特別な限定アイテムが順次登場。ブランドの想いが込められたランジェリーや特別仕様のセットに加え、ノベルティプレゼントも用意されています。長年愛されてきた補整下着の魅力を改めて感じられる記念企画です♡

限定おしりが桃！パンツセット

累計売上170万枚を突破した人気アイテム「おしりが桃！パンツ」から、特別仕様の3点セットが登場します。

クリアポーチ入りの限定パッケージで、ブランドのキーカラーであるフューシャピンクやブラックに加え、待望の花柄デザインも選べます。

デイリーに使いやすく、美しいヒップラインをサポートするブラデリスを代表する補整ショーツの特別セットです。

カラー：フューシャピンク／ブラック／花柄（ホワイト、グレージュ、ブルー）

※4月15日(水)展開予定

フォーティーセブン新作WITH HEARTキャップ♡大人可愛いMLBデザイン

蝶モチーフの記念ブラ登場

ベルステップ2ブラ26A1／ノンワイヤーブラ26A1

35周年を記念したブラジャーは、ブランドの象徴である蝶モチーフをあしらった特別なデザイン。光を受けて輝くラメ糸入りのオーストリア製エンブロイダリーレースが、上品で華やかな印象を演出します。

蝶が羽化する姿に重ねて「本来の美しさに気づいてほしい」という願いが込められた、記念イヤーにふさわしいアイテムです。

※6月3日(水)展開予定

記念ノベルティプレゼント

6/3(水)からの期間中、\25,000(税込)以上お買い上げのお客様に、蝶モチーフのオーストリア製レースを使用した「トラベルポーチ」をプレゼント。

※先着順/なくなり次第終了

35周年限定アイテムをチェック

「ブラデリスニューヨーク」を展開する、ゴールドフラッグの35周年記念企画では、ブランドの魅力が詰まった特別なアイテムがそろいます。愛用者はもちろん、補整下着を初めて試す方にもぴったりの機会です。

自分らしい美しさを引き出してくれるランジェリーを、この機会に選んでみてはいかがでしょうか♪