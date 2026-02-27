今週末に河津桜が楽しめるお花見名所（2月28日・3月1日）
今週末には2月も終わり、いよいよ冬から春の気配が濃くなる3月に。ソメイヨシノのシーズンにはまだ早い一方、早咲きの桜「河津桜」が各地で見頃だ。春の風物詩を先どりできる河津桜が楽しめるスポットの中から、今週末(2月28日・3月1日)に5分咲き以上の河津桜を楽しめそうな名所をピックアップして紹介する。
【写真】今週末(2月28日・3月1日)に見頃を迎えそうな花見スポット
※各スポットの見頃は2026年2月27日時点の情報です。最新の情報は公式サイト等をご確認ください。
※そのほかの内容は取材時点の情報です。
■【東海】今週末(2月28日・3月1日)見頃の河津桜を楽しめそうな名所
■【東海・静岡県】河津川沿桜並木の桜 / 濃いピンク色が美しい河津桜並木
開花状況：散り始め(※2026年2月27日現在)
河津桜は早咲きの桜で、寒緋桜系と早咲き大島桜系の自然交配種と考えられており、開花が早いのが特徴。1月下旬からつぼみがほころび始め、3月上旬まで濃いピンク色に咲き誇る。特に、河津川沿い約4キロに咲く850本の河津桜は必見だ。河津桜の原木は樹齢約70年で、河津は全国にある河津桜の発祥の地でもある。
2026年2月7日から3月8日(日)の期間には、河津桜まつりが開催。この間は特に賑わっており、地場産品などの露店が並ぶほか、桜並木や名木がライトアップされる。
■【東海・静岡県】三嶋大社の桜 / 御本殿へと続く参道、200本の桜が迎えてくれる
開花状況：7分咲き(※2026年2月27日現在)
静岡県三島市の桜の名所として知られる三嶋大社。三嶋大社の桜は、種類の多さと景観の美しさが魅力だ。境内には約15種200本の桜が植えられ、河津桜が2月中旬に咲き始め、4月中旬の八重桜まで、長い期間にわたって桜を楽しむことができる。
■【関東】今週末(2月28日・3月1日)見頃の河津桜を楽しめそうな名所
■【関東・神奈川県】小田原フラワーガーデンの桜 / 淡黄緑色の「御衣黄(ぎょいこう)」と淡黄色の「鬱金(うこん)」を同時に鑑賞
開花状況：7分咲き(※2026年2月27日現在)
園内には早咲きの品種から遅咲きの品種までが植えられており、2月中旬の河津桜の開花を皮切りに、3月上旬のオカメ、3月下旬のソメイヨシノなど全13種の桜の姿を楽しむことができる。4月下旬には、淡黄緑色の「御衣黄(ぎょいこう)」と淡黄色の「鬱金(うこん)」という珍しい種類の桜が見頃を迎え、並ぶ姿が見られるのもうれしい。
そのほか、早咲きの桜が5種あり、河津桜とオカメのほかに彼岸桜、春めき桜、神代曙(じんだいあけぼの)を観賞できる。また、フラワーガーデンに至るまでの道路が桜のトンネルとなっており、園内にたどり着く前から春の息吹を感じられる。
■【関東・神奈川県】小出川沿いの河津桜 / 花咲く小出川を楽しむ
開花状況：7分咲き(※2026年2月27日現在)
小出川は、相模川水系の一級河川で神奈川県藤沢市北部から茅ヶ崎市を流れている。川沿いは、一年を通じて四季折々の花々が咲きみだれるが、春には若木を含めた70本ほどの河津桜が彩りを添える。小出川に架かる萩園橋周辺では、2026年2月22日から3月8日(日)の期間に、第17回小出川桜まつりを開催。開催中の土日には模擬店などが出店。祭りばやしの演奏や、民謡ショーなどのイベントが開かれ、大勢の人で賑わう。
■【関東・千葉県】佐久間ダム公園の桜 / 佐久間ダム周辺に約2200本の桜が咲き誇る
開花状況：満開(※2026年2月27日現在)
鋸南町内では源頼朝の史実にちなんだ「頼朝桜」の愛称で親しまれる河津桜。佐久間ダム周辺では、新しい季節の訪れを象徴する約2200本の桜(早咲き頼朝桜、ソメイヨシノなど)が咲き誇る雄大な景観を堪能できる。親水公園も整備され、ピクニックやハイキングにも最適だ。
2026年2月7日から3月14日(土)には頼朝桜まつり、3月15日(日)〜4月5日(日)には桜まつりを開催。また、3月28日(土)にはお花見マルシェも開催される。またダム周辺では、桜の開花状況に合わせ、ライトアップを実施する。
■【関東・千葉県】松戸宿坂川の河津桜 / 坂川沿いに植えられた河津桜を満喫
開花状況：満開(※2026年2月27日現在)
JR常磐線・京成松戸線松戸駅から江戸川にかけての地域は松戸宿と呼ばれ、江戸時代には宿場と水運が盛んで賑っていた。坂川はこの旧松戸宿で江戸川と並行して流れており、早春には坂川沿いに植えられた36本の河津桜が毎年人々を楽しませている。河津桜の並木道は、松戸駅西口・春雨橋親水広場から松戸神社〜松龍寺〜レンガ橋までの坂川沿い。
2026年3月7日(土)・8日(日)は、第14回松戸宿坂川河津桜まつりが開催。また、イベント前後の数日間(2026年は2月21日〜3月22日(日)予定)は18時〜23時頃には夜間ライトアップも行われる(※変更の場合あり)。
■【関東・千葉県】ふなばしアンデルセン公園の桜 / にじの池周辺の桜が見どころ
開花状況：5分咲き(※2026年2月27日現在)
ワンパク王国ゾーンにソメイヨシノが多く植えられ、芝生広場やにじの池周辺が特に美しい。寒緋桜、河津桜、ソメイヨシノ、大島桜、山桜、しだれ桜、八重桜(開花順)など合計約800本が順次開花する。2026年3月20日(祝)〜4月5日(日)の期間には、さくらまつりが開催。
■【九州】今週末(2月28日・3月1日)見頃の河津桜を楽しめそうな名所
■【九州・宮崎県】久峰総合公園の桜 / 自然あふれる総合公園で桜を満喫
開花状況：満開(※2026年2月27日現在)
季節を問わずさまざまな花や木々を鑑賞できる美しい公園。宮崎市内の桜の名所として名高い。春にはソメイヨシノや山桜など約700本の桜が綺麗に咲き誇り、散策園路内にある展望台からは日向灘が一望できる。大人から子どもまで楽しめる都市公園で、各種スポーツ施設や遊具施設がある。2026年4月4日(土)には「久峰公園さくらまつり2026」を開催。歌やダンスなどのステージイベントや出店などイベントが盛りだくさんだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
