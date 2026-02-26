【1位〜6位】2月27日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】牡牛座
総合運：★★★★★
周りに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！たくさんの人との間で、お互いに感謝し合う空気が生まれるでしょう。誰に対しても、必要以上に干渉しないのが、最高の運気を生かす秘訣です。
「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。
金運
身の周りのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。
ラッキーアイテム：双眼鏡
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】山羊座
総合運：★★★★★
過去に投げ出してしまった経験があることにも、今日は諦めずに向き合えます。それだけでなく、協力者が現れて順調に進む可能性も大。「見習いたいな」と思う人のまねをしてみるのが、高い運気を生かす秘訣です。
恋愛運
待ちに徹しているよりも、自分から動いていったほうが、恋の自信が湧いてきそうです。気軽に連絡をとったり、話しかけたりしてみて。また、出会いに向けては、新たな方法を試したり、これまでとは違うグループに入ってみたりすると〇。
金運
｢節約しなければ…｣と考えて人付き合いの出費を抑えすぎてしまうと、かえってお金との縁が薄くなってしまう日。特に、お世話になっている人や信頼している人に対しては、時間もお金も使うことで金運アップにつながります。
ラッキーアイテム：スマートフォン
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】蟹座
総合運：★★★★★
1日中、エネルギッシュに動き続けることができそうな日です。積極的に行動するほど、運気の勢いが増していきます。特に、好きなことや心から「楽しい！」と思えることに時間を使うのが◎。ほかのことへのやる気もアップしそう。
恋愛運
今日は自信を持って行動してOK。すると、出会いがあったり、恋の相手と近づけたりと嬉しい展開がありそう。視線が絡んだときは、一瞬でも甘い表情をするのがポイント。さらに、はしゃぐような笑顔を見せられる話題があると最高です。
金運
あなた自身の中から、｢人のためにお金を使いたい｣という気持ちが湧いてきそう。それを実行することで、喜ばれたり満足できたりするだけでなく、お金との縁がグンと強くなる日。相手が恐縮しない程度の金額を、気持ちよく使って。
ラッキーアイテム：メガネ
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】射手座
総合運：★★★★☆
周りの顔色を気にせず、好きな服を着たり正直に発言したりしてください。それができると、本来の魅力が引き出され、輝きが増していく運気です。ただし、誰かと議論をしないことが重要。ほかの人のセンスや意見も認めて。
恋愛運
自分で感じる何倍も魅力が輝く日です！相手があなたをどう見ているのかは気にしないで。「楽しめそう」「盛り上がりそう」と感じる話題を出すと◎。また、出会いの可能性も大！トレンドよりも自分の好みで服を選んでください。
金運
願ってもないような援助の話が舞い込んだり、誰かにプレゼントをもらったりと、思いがけない臨時収入がありそうな運気。誰に対してもサービス精神旺盛に接すると、最高の金運を生かせます。また、明るい服装で出かけるのもポイント。
ラッキーアイテム：充電器
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】水瓶座
総合運：★★★☆☆
理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。
恋愛運
相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「何の魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。
金運
これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。
ラッキーアイテム：カレンダー
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】双子座
総合運：★★★☆☆
効率的に動くことができて、時間を有効に使えるでしょう。午前中は、ひとりでできることに集中するとベスト。誰かへの連絡やSNSなど、人とのコミュニケーションは午後以降にすると、1日の充実感は何倍にもアップ！
恋愛運
より幸せな恋をするための発見ができる日です。そのためにも「これは自分の個性」と思っている部分、周りからよく褒められる部分を高く評価しましょう！あなた本来の輝きが増すだけでなく、注目度もアップするはず。
金運
手元にあるお金を上手に使うことができる日です。何にどれだけ使うとバランスがいいのか、無駄を省ける部分はないか…と、考えながら過ごしてみてください。これまで気づかなかったポイントが見えてきそうです。
ラッキーアイテム：ブランドバック
ラッキーカラー：カーキ