【1位〜6位】2月27日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】牡牛座 総合運：★★★★★

周りに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！たくさんの人との間で、お互いに感謝し合う空気が生まれるでしょう。誰に対しても、必要以上に干渉しないのが、最高の運気を生かす秘訣です。



恋愛運

「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。



金運

身の周りのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。



ラッキーアイテム：双眼鏡



【2位】山羊座 総合運：★★★★★

過去に投げ出してしまった経験があることにも、今日は諦めずに向き合えます。それだけでなく、協力者が現れて順調に進む可能性も大。「見習いたいな」と思う人のまねをしてみるのが、高い運気を生かす秘訣です。



恋愛運

待ちに徹しているよりも、自分から動いていったほうが、恋の自信が湧いてきそうです。気軽に連絡をとったり、話しかけたりしてみて。また、出会いに向けては、新たな方法を試したり、これまでとは違うグループに入ってみたりすると〇。



金運

｢節約しなければ…｣と考えて人付き合いの出費を抑えすぎてしまうと、かえってお金との縁が薄くなってしまう日。特に、お世話になっている人や信頼している人に対しては、時間もお金も使うことで金運アップにつながります。



ラッキーアイテム：スマートフォン



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】蟹座 総合運：★★★★★

1日中、エネルギッシュに動き続けることができそうな日です。積極的に行動するほど、運気の勢いが増していきます。特に、好きなことや心から「楽しい！」と思えることに時間を使うのが◎。ほかのことへのやる気もアップしそう。



恋愛運

今日は自信を持って行動してOK。すると、出会いがあったり、恋の相手と近づけたりと嬉しい展開がありそう。視線が絡んだときは、一瞬でも甘い表情をするのがポイント。さらに、はしゃぐような笑顔を見せられる話題があると最高です。



金運

あなた自身の中から、｢人のためにお金を使いたい｣という気持ちが湧いてきそう。それを実行することで、喜ばれたり満足できたりするだけでなく、お金との縁がグンと強くなる日。相手が恐縮しない程度の金額を、気持ちよく使って。



ラッキーアイテム：メガネ



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】射手座 総合運：★★★★☆

周りの顔色を気にせず、好きな服を着たり正直に発言したりしてください。それができると、本来の魅力が引き出され、輝きが増していく運気です。ただし、誰かと議論をしないことが重要。ほかの人のセンスや意見も認めて。



恋愛運

自分で感じる何倍も魅力が輝く日です！相手があなたをどう見ているのかは気にしないで。「楽しめそう」「盛り上がりそう」と感じる話題を出すと◎。また、出会いの可能性も大！トレンドよりも自分の好みで服を選んでください。



金運

願ってもないような援助の話が舞い込んだり、誰かにプレゼントをもらったりと、思いがけない臨時収入がありそうな運気。誰に対してもサービス精神旺盛に接すると、最高の金運を生かせます。また、明るい服装で出かけるのもポイント。



ラッキーアイテム：充電器



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。



恋愛運

相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「何の魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。



金運

これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。



ラッキーアイテム：カレンダー



ラッキーカラー：ネイビー