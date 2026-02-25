好きで好きでたまらない。男性が無意識に見せる「本命確定サイン」
本命の女性ができると、男性は無意識のうちにその女性に好意や恋心をアピールしてしまうもの。
そこで今回は、そんな男性が無意識に見せる「本命確定サイン」を紹介します。
具体的な日時を挙げて「会いたい」と言ってくる
本命の女性ができると、男性は「彼女に会いたい」という気持ちが募っていきます。
なので、具体的な日時を挙げて「会いたい」「この日会えないかな？」と伺いを立ててくるでしょう。
LINEすると即レスしてくる
本命の女性からのLINEを男性は絶対に放置するようなことはありません。
通知に気づくと、即レスすることで、自分の恋心や好意をアピールしようとするものです。
なので、常に既読になってから返信までが短時間な男性がいるなら、その男性に本命視されている可能性大でしょう。
よくお土産やプレゼントをくれる
本命の女性ができると、男性は常にその女性のことが頭の中にあります。
そして、「彼女にあげたら喜んでくれそう」という物を見つけた時、つい購入してしまう男性は少なくありません。
なので、よくお土産をくれたり、プレンゼントをしてくれたりするのも、男性の本命サインの可能性が高いでしょう。
もし気になる男性がいるなら、その男性の行動が今回紹介した行動と合致していないか、ぜひ確認してみてくださいね。
