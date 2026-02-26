「絶食系男子代表でした」50歳まで恋愛経験ゼロだった男性が、初めて彼女ができるまでの婚活奮闘記「恋愛は不潔なものだと思っていたけど…」

日本の未婚化・晩婚化が深刻な問題となっている。人生の折り返しを過ぎた48歳で初めて婚活を始めた漫画家・中川学が漫画『独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記』を刊行するなど、就職氷河期世代だったアラフィフ界隈の婚活事情は他人事ではなくなってきているようだ。

【画像】50歳まで恋愛経験ゼロだった男性が初めて彼女ができた際のマチアプのプロフィール画像

今回は、女性との交際経験が一度もなかった男性が、50歳にして突如婚活を始めた“婚活奮闘記”に迫った。

「絶食系男子代表でした」恋愛経験ゼロの50歳男が婚活に踏み切った理由

「50歳になるまで、女性との交際経験が一度もなくて……。草食系男子にもなれない、“絶食系男子”の代表みたいな人生でしたね」

そう笑いながら話すのは、富山県在住の会社員男性・もだねらさん(仮名・57歳)。都内の男子校を卒業後は、長野県のメーカーに勤務するも、職場での女性の割合は事務員含めて１割以下。女性の前に出ると上手く話せない…そんな状態を克服できず、50歳を迎えるまで恋人はいなかった。

「このまま独りで生きていくんだろうな…」。そんな人生を受け入れていたもだねらさんだったが、価値観が大きく揺らぐ出来事があった。

武術の稽古を通じて知り合った気になる女性と居酒屋で隣同士になったときのこと。ふとした瞬間、彼女がそっと左手を握ってきた。

「僕はびっくりしてしまって、その手を思わず振り払ってしまったんです。後から『なんで好きなのに、あんなことをしてしまったんだろう…』って、ずっと考えてしまって」(もだねらさん、以下同)

自分の気持ちと行動がかみ合わない。その違和感が、初めて人生を見つめ直すきっかけになった。

その後、自己理解を深めるコーチングサービスを受ける中で、「これからどんな人生を送っていきたいですか」と問われ、「１回ぐらいは結婚してみたいですね」という言葉が自然と出ていた。

「自分でも驚きました。でもこれが『自分の本音なんだな』って気付いたんです」

そこから、初めて結婚を目標に据えた本格的な婚活へと踏み出すことになった。

洋服はユニクロからニューヨーカーに

本格的な婚活に踏み出すにあたり、最初に着目したのは「見た目」だった。

婚活アドバイザーからまず提示されたのは、婚活用の服装リスト。指定されたブランドは「ドゥクラッセ」や「ニューヨーカー」。これまで無地のユニクロTシャツばかり着ていたもだねらさんにとっては、未知の領域だった。

「僕は洋服に無頓着で、『何か着ていればいいだろう』っていうレベルだった(笑)。だから実際にお店に行って試着している姿を動画でアドバイザーに見てもらう“オンライン同行”までしてもらいました。ユニクロとは桁違いのブランドの値段に、正直最初は戸惑いました」

メガネも新調し、プロフィール写真も撮り直し、マッチングアプリでの紹介文やメッセージも添削してもらった。「女性とどう接していいか分からない」「何を変えればいいか分からない」―そんな状態から少しずつではあるが着々と、婚活の“戦闘力”を高めていった。

準備期間はおよそ３カ月。満を持して婚活をスタートさせたものの、現実は甘くはなかった。

まずは婚活パーティーに参戦したもだねらさんだったが、５分ごとに相手が替わるスピード感についていけず撃沈。「そもそも女性と話すのに慣れていないのに、５分じゃ深い話もできない」。そこで友人からの紹介に切り替えるも、会話が続かず、ここでも交際には至らなかった。

そこで方針を転換。結婚相談所を運営する友人からのアドバイスで、マッチングアプリに全集中することにした。そこで鍵となったのが、「母数」だった。

「友人から『ターゲット層が100人はいる環境にしてください』と言われたんです」

そのため、当時住んでいた長野県だけでなく、群馬、山梨、富山まで範囲を広げたことで、出会いの可能性が一気に広がった。

そして、アプリ開始からおよそ３カ月。とある女性から「いいね」が届いた。

〈プロフィール画像の笑顔が素敵だと思いました〉

そう送ってきたのは、７歳年上のバツイチ。富山県在住で２人の子どもを育て上げたシングルマザーだった。

51歳にして初めての彼女「恋愛は不潔なものと思っていたけど…」

メッセージのやり取りを重ねるうちに、共通点が多いことが分かり、話が盛り上がるまま、初めてのデートにこぎつけた。デートは月に１、２回、もだねらさんがマイカーで彼女の住む富山県まで通いつづけ、自然な流れで交際に発展した。

51歳にして人生で初めての彼女。現在、交際６年目に入り、穏やかな関係が続いているものの、未だ結婚には至っていない。

「彼女は90歳の両親と同居中で、僕の両親はすでに他界しているので、仕事の転機もあって５年前に僕が富山へ移住しました。ただ、彼女と２人で暮らすなら問題ないけど、90代のご両親と一緒に住むとなると、お互いにストレスになるんじゃないかと不安で…」

結婚の決断ができず、煮え切らないもだねらさんに痺れを切らし、２年前に一度破局。しかし、共通の趣味であるアーティストのライブチケットをきっかけに２人は再会し、復縁を果たした。今は“結婚という形に縛られないパートナーシップ”を選んでいる。

そもそも、なぜこれまで恋愛や結婚に距離があったのか。そのことを問うと、もだねらさんはこう語った。

「両親の影響が大きいですね。両親がお互い口も聞かないような不仲な家庭環境で育ったので、結婚にいいイメージがなかった。恋愛自体もどこか不純で不潔なものというイメージが拭えなかったし、女性と交際することにも抵抗がありました。交際のチャンスがくるたびに、自分でその関係を切りたくなってしまうんです」

それでも今、パートナーを得たことで心境は大きく変わった。

「これまでは街中で仲の良さそうなカップルを見るたびに『羨ましい』『悔しい』っていう嫉妬のような気持ちがありましたが、今はそんな感情も落ち着きました。むしろ好きな人がそばにいる安心感って、こんなに大きいんだって知りました。婚活する前は『このまま独りで死ぬのはイヤだ』と思っていたんですが、今は老後が楽しみです」

最後に、同じように恋愛や結婚に抵抗を感じている人へ、こう語ってくれた。

「思い切って婚活してよかったと思います。僕の場合は、婚活アドバイザーにも恵まれて、服装も変えて、話を聞いてもらったことで、自分がなぜ恋愛や結婚に抵抗感があったかの自己理解にも繋がった。運やタイミングもあると思いますが、動かなかったら何も始まらない。僕みたいな人間でも動くことで人生は変わっていくんだということを伝えていきたいですね」

一歩踏み出すことで人生は変わる。そこに年齢は関係ないことをもだねらさんが教えてくれた気がした。

