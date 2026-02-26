木村カエラ×ABCマート新作ローファー登場！軽快なAIR MAX PHENOMENA

ABCマートから、NIKEの新モデル「AIR MAX PHENOMENA（エア マックス フェノメナ）」が登場。2026年2月26日(木)よりキャンペーンがスタートし、アーティストとしてもファッションアイコンとしても人気の木村カエラさんを起用したビジュアルが公開されます。クラシックなローファーにAIR MAXの機能性を融合した一足は、毎日のコーデを洗練された印象へと導いてくれる注目モデルです♪

新世代ローファーの魅力

「エア マックス フェノメナ」は、「AIR MAX SNDR」をベースにローファーとして再構築された新世代モデル。

クラシックなローファーの佇まいにAIR MAXのクッショニングを融合し、洗練されたスタイルと快適な履き心地を両立しています。

プレミアム素材とMAX AIRクッショニングを組み合わせることで、一日中履いても疲れにくい設計に。

さらにレザーとシンセティック素材の組み合わせにより耐久性を高め、ラバーアウトソールが安定したグリップ力を発揮します。

日常使いからお出かけまで幅広く活躍する一足です。

エア マックス フェノメナ



価格：20,130円

サイズ：22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）(カラー：BLACK/M.GOLD、BGYCRH/M.SIL)

木村カエラの洗練スタイリング

今回のキャンペーンでは木村カエラさんが着用し、ミニマルで洗練されたスタイリングを提案しています。

ボーダートップスのようなカジュアルな装いに合わせても、ローファーの端正な表情が全体を引き締め、ラフと上品さのバランスを自然に演出。

ブラックドレスに合わせたスタイルでは、ヒールとは異なる軽快さが際立ち、フォーマルとストリートをつなぐ新しい足元を完成させます。

シンプルなコーデに合わせるだけで、今っぽい抜け感を演出できるのも魅力です。

毎日履きたくなる一足

クラシックなローファーの美しさとスニーカーの快適さを兼ね備えたAIR MAX PHENOMENAは、日常のおしゃれをさりげなく格上げしてくれる存在。

きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、幅広いスタイルに寄り添ってくれます。木村カエラさんの洗練されたビジュアルとともに、新しいローファースタイルをぜひ体験してみてください♡