タンが半額！更に半額キャッシュバックチケットも！「焼肉こじま 離れ 神戸三宮」春のタン祭り

創業1978年大阪・羽曳野にて誕生した「焼肉こじま」。羽曳野食肉センター直送の朝挽きホルモンを唯一味わえるお店として、グループ全20店舗を展開し、2025年11月28日神戸三宮へ初上陸！昼飲みなど、賑やかでお昼過ぎからいい香りが漂う焼肉屋激戦区となる神戸サンキタ通り、路地を入りすぐにある「焼肉こじま 離れ 神戸三宮」を紹介します。

お得すぎるハッピーアワーは必須

入店前にまず目に飛び込んでくる看板には、ハッピーアワー・ハイボール・サワー各種なんと90円(税別)！平日は17:00から18:30、土日祝は11:30から18:30のお得すぎるサービスです。

タンが半額！春のタン祭り！

「焼肉こじま離れ」では、2026年3月1日～4月30日まで「春のタン祭り」を開催！人気のタンメニュー4種が半額になるお得なキャンペーンは利用必須です。

4種類のタンが半額！更にキャッシュバックチケットが配布

厚切りタン・全高の上ミノタン・ネギ塩タン・上塩タンの4種類が対象で、ご注文は1グループ2品までを半額にて提供。

更に期間中は次回GW明けから使えるキャッシュバックチケットを配布（お会計の半額分のお渡し）。太っ腹すぎる機会は見逃し厳禁です！

特選和牛ハラミユッケ

生で提供する「特選和牛ハラミユッケ」。新鮮だからこそ生でいただけるハラミは、卵黄・大根おろし・ネギが添えられており、食べると思わず笑みが溢れます。

厚切りタン

厳選した牛タンの”タン元”部分だけを贅沢に厚切りカット。職人の絶妙な包丁入れがあり、歯切れの良い食感と共に、中からジュワっと溢れだす脂と柔らかさは、噛むと口の中でほどけゆく美味しさ。

至高の上ミノタン

コリコリ食感の「上ミノ」とタンの1番柔らかい部分を使用。オーダーごとに特製ダレを揉み提供しています。

噛むとジューシーな旨み溢れる「タン」は、香ばしいガーリック風味、こじまオリジナルフレーバーは中毒性アリ！お酒とも相性抜群です。

上塩タン

目にも華やかなツヤツヤの”タン”。1頭からわずかしが取れない脂がたっぷりと乗った上タンです。サクサクとした食感と特製のニンニク塩でパンチのある旨みは、何枚でも食べたくなる、食べ出すとお箸が止まらない美味しさ。

黒毛和牛カルビ

厚切りにカットされた「黒毛和牛カルビ」。綺麗なサシが入っており、とろけるようななめらかな口当たりで、濃厚な旨みが口いっぱいに広がります。

生キムチ

オーダーを受けてから作る「生キムチ」。フレッシュな白菜をふんだんに使用し、焼肉こじま秘伝のキムチの素を手揉みで和えたこだわりの逸品。お食事の間にいただくと口の中がさっぱりとし、更にお肉が美味しくいただけます。

炊き立て銀シャリ

焼肉には欠かせない”ご飯”。「焼肉こじま」では、ガス釜で一気に炊き上げています。ふっくらモチモチとした食感で優しい甘さが特徴。

「焼肉こじま 離れ 神戸三宮」では、お櫃にて提供しているので、お好みの分量でいただけるのも嬉しいですね。

ネギ塩タン

お皿は花びらのように円を描く”タン”程よい薄さにカットされており、ロースターでさっと焼いていただきます。

別添えで提供されるザク切りのネギと一緒にいただきます。ジュワっと広がるタンの脂とネギの旨みがたまらない！ご飯がススム一品。

ハラミ4種盛り

噛めば噛むほどに濃厚な旨み溢れる、ハラミの異なる味わいが一度に楽しめる盛り合わせ。

和牛特上ハラミ・塩ハラミ、・辛ハラミ・上ハラミ、ハラミ好きにはたまらない一品。

極冷麺

つるっとした喉越しで、弾力のある食感の麺。香り高い和風ベースの冷たいお出汁で仕上げた冷麺です。

ピリ辛なキムチと爽やかなキュウリが添えられており、別添えのお酢をかけるとさっぱりと味わいの変化を楽しめます。

明るい広々とした店内には、カウンター席・テーブル席が用意されています。おひとり様からグループで焼肉をお楽しみいただけます。

羽曳野食肉センター直送の朝挽きホルモンをはじめ、名物の厚切り赤身肉やバラエティ豊かなタンまで、自慢のお肉を取り揃えている「焼肉こじま 離れ 神戸三宮」にて、焼肉を心ゆくまでお楽しみいただけます。

焼肉こじま 離れ 神戸三宮

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-8-5 東神ビル 1F

TEL078-332-2010

月・火・水・木・金・土・日

祝日・祝前日・祝後日

11:30 - 14:30

17:00 - 23:00

春のタン祭り

2026年3月1日～4月30日

人気のタンメニュー4種が半額

・厚切りタン：1,399円→699円

・至高の上ミノタン：1,899円→\949円

・ネギ塩タン：1,199円→599円

・上塩タン：999円→499円

※ご注文は1グループ2品までが半額にて提供

※更に期間中は次回GW明け～使えるキャッシュバックチケットを配布（お会計の半額分のお渡し）