アディダス オリジナルスがアトランタ発ストリートブランドと初コラボ　パテントレザーのスーパースターを発売

「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、アトランタ発のストリートブランド「スパイダー（SP5DER）」との初のコラボレーションシューズ「スーパースター スパイダー（SUPERSTAR SP5DER）」を発売する。3月3日からCONFIRMEDアプリ、アディダス オリジナルス一部直営店と一部取扱店で販売する。

【画像をもっと見る】

スパイダーは2019年に設立。アトランタのカルチャーとコミュニティをルーツにパンクとラグジュアリーを掛け合わせたアイテムを展開している。

スーパースター スパイダーは、「スーパースター（SUPERSTAR）」をベースに製作。パテントレザーのアッパーには、スパイダーを象徴するアクセサリーとエンボス加工のスパイダーウェブをあしらった。ブラックに同系色のスリーストライプス、レッドにブラックのスリーストライプスの2つのカラーバリエーションでラインナップする。限定仕様のボックスに同梱され、異なるカラーのシューレースが付属。価格は各2万5300円。

また、胸元にアディダス オリジナルスのトレフォイルロゴを配した限定Tシャツを同時発売。ホワイトとブラックの2色展開で、価格は各1万2100円。

◾️CONFIRMEDアプリ