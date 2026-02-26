「ヘッドホン」「レポート」「ミニマム」「ジンクス」どれが【和製英語】？即答できたら天才！

和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「ヘッドホン」「レポート」「ミニマム」「ジンクス」のなかで、ひとつだけ和製英語があります。

正解は「ジンクス」でした！

日本では、「四つ葉のクローバーを見たら幸運が訪れる」や「この観覧車にのったカップルは別れる」など、縁起のいい、または悪い言い伝えを表す言葉。

しかし、英語の「Jinx」は、「縁起の悪いもの、不吉、不運、呪い」という意味です。

悪い意味でしか使われないので、英語圏での使い方には注意してくださいね。

このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！