¡Ö¤¨¡¢ÌµÍý¡£²¶¡¢Í©Îî¤À¤·¡×À¸¤¤Æ¤ë¤«»à¤ó¤Ç¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¡ÖÀ¸Ì¿¥Ê¥á¤ó¤Ê¡×Í©ÎîÃË»Ò¤Ø¤ÎÎø¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡Ö¥»¥ó¥Ñ¥¤¹¥¤¤Ç¤¹¡ªÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤¨¡¢¥à¥ê¡×¹ðÇò¤¬ÉÃ¤Ç¶ÌºÕ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥»¥ó¥Ñ¥¤¤¬Í©Îî¤À¤Ã¤¿¤«¤é!?º£²ó¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Þ¥Ä¼·»Ê(@uemt_74)¤µ¤ó¤Î¡ÖÍ©ÎîÃË»Ò¤ËÎø¤¹¤ë·Ï½÷»Ò¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À©ºîÈëÏÃ¤Ê¤ÉÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£152²óÌÜ¤Î¹ðÇò¤â°ÂÄê¤Î¶ÌºÕ¡ª
ËÜºî¡ÖÍ©ÎîÃË»Ò¤ËÎø¤¹¤ë·Ï½÷»Ò¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃöÆÍÌÔ¿Ê·Ï¤Î½÷»Ò¤¬ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¢ºî¼Ô¤Î¥¦¥¨¥Þ¥Ä¼·»Ê¤µ¤ó¡£²¼¹»»þ¤ÎÈà½÷¤Î¸å¤í¤Ë¹õ¤¤ðË¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¹õ¤¤Ì¸¤ÏÍ©Îî¤¬½Ð¤¹áïµ¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥»¥ó¥Ñ¥¤¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈà½÷¤ËØá¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í©Îî¤¬¤¤¤ë¤È±¿¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥»¥ó¥Ñ¥¤¤¬¼ç¿Í¸ø¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼Â¤ÏÃË¤Î»Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ï³Ø¹»¤Ç»à¤ó¤ÀÃÏÇûÎî¤ÇËÜÅö¤Ï³Ø¹»¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ËØá¤¤¤¿áïµ¤¤¬Æ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¢ÀßÄê¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¥»¥ó¥Ñ¥¤¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍ©Îî¤ÎÀèÇÚ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¤«¤Ê¤ê»à¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡©¡×¤È±Ô¤¤»ØÅ¦¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö±Ô¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¤ÆÉÁ¤¤¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¦¥¨¥Þ¥Ä¤µ¤ó¡£
ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤ÊÈà½÷¤ÎÎø¿´¤¬ÃÏÇûÎî¤Î¥»¥ó¥Ñ¥¤¤ò²òÊü¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¥»¥ó¥Ñ¥¤¤Èµï¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó»à¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£ÌÀ¤ë¤¤¥é¥Ö¥³¥áÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¥À¡¼¥¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ëËÜºî¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¦¥¨¥Þ¥Ä¼·»Ê(@uemt_74)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£