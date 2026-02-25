ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡ª¹¤²¤ì¤Ð¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¡ª¡Ú¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎµÇ°»É½«¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Ð¥Ã¥°¡Ú¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS¡×ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡£ 1950Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¡¼¥È¤ò»É½«¤Ç¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÍÆÎÌÌó32¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÂçÍÆÎÌÀß·×¤Ç¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢Î¹¹Ô¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥½¥Õ¥È¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¸ª¤¬¤±¤Ç¤¤ëÄ¹¤µ¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â²÷Å¬¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Áí½ÅÎÌÌó266¥°¥é¥à¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µÇ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÉÊ¤À¡£
¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎµÇ°»É½«¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Ð¥Ã¥°¡Ú¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS¡×ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡£ 1950Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¡¼¥È¤ò»É½«¤Ç¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÍÆÎÌÌó32¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÂçÍÆÎÌÀß·×¤Ç¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢Î¹¹Ô¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥½¥Õ¥È¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¸ª¤¬¤±¤Ç¤¤ëÄ¹¤µ¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â²÷Å¬¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Áí½ÅÎÌÌó266¥°¥é¥à¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µÇ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÉÊ¤À¡£