引きこもり青年「アットホームな会社は苦手…」 入社拒否した直後、1秒で入社を決めた驚きの理由は？【作者に聞く】
伊東(@ito_44_3)さんによるギャグ漫画『ホットアームな会社』は、公開時に3.1万のいいねを集めて大きな話題となった。長年引きこもっていた青年が、ある「聞き間違い」のような会社の勧誘に心を動かされ、入社を即決する様子がユーモラスに描かれている。
■アットホームへの拒絶と新たな提案
「いつまでも引きこもってちゃいかん！うちの会社に入らないか？」と社長に勧誘された青年。社長は「働き方に自由がきくし、社員の仲がいい」と熱心にアピールする。しかし、青年は「俺はアットホームな会社って苦手なんで…」と拒絶した。働き方の自由よりも、密な人間関係を連想させる言葉に強い警戒心を抱いたのだ。
しかし、社長が返したのは「うちはホットアームな会社なんだ」という意外な言葉であった。それは、腕を温めてくれる猫や犬が職場におり、ペットの持ち込みも可能という画期的な環境を意味していた。猫に抱き込まれた姿を想像した青年は、迷うことなく「入ります」と答え、入社を決めた。
■現代人が職場に求める癒やしの形
本作に対し、読者からは「ペットが自由に行き来する職場、いいな」「仕事内容によるけれど行きたくなる」といった、アニマル効果による癒やしを求めるコメントが相次いだ。アットホームという言葉にブラックな印象を抱きがちな現代人にとって、動物による物理的な温もりこそが「最も」求めていた救いだったのかもしれない。
作者の伊東さんは「Xの反応がモチベに直結するので、いいね・リツイート・リプライなどいただけると励みになります！」と語る。本作を含むバズ作品に描き下ろしを加えた5コマ漫画はKindleで無料公開中だ。また、マイナビニュースでは、非正規雇用についての漫画も連載しており、さまざまな角度から社会のリアルを切り取っている。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
