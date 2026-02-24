2026年2月20日大阪梅田にOPEN！「ステーキのあさくま」西梅田ハービスプラザ店

創業77周年の「ステーキのあさくま」が大阪市内初出店！東海・関東エリアを中心に全国68店舗展開するステーキチェーンが、2026年2月20日大阪梅田ハービスプラザにて初の都市型店舗をオープン。オフィス街にぴったりな提供時間を短縮したビジネスランチメニューやステーキ、メインに＋660円で利用できるサラダバーなど魅力的なメニューを紹介します。

ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店

広々とした店内には、色とりどりのサラダバー、フレッシュなサラダに、フルーツやデザートまで、なんと45品！ドレッシングの種類も豊富で何度もおかわり自由。

創業以来愛されるコーンスープ

温かいコーナーには「コーンスープ」。TVでも見た事のあるあのコーンスープは必須！このままいただいたり、追いコーンや枝豆などを入れてアレンジもOK。

温かいお料理

ピリ辛でコク旨な「麻婆豆腐」に、ほっこりした味わいの「筑前煮」まで、ご飯に合うおかずも並んでいます。

熱々の鉄板で提供するあさくまステーキ

「あさくまステーキ」に「大エビフライ」をトッピング。噛むと濃厚な旨み溢れる赤身肉と、優しい甘さの柔らかな北海道産天然ホタテをカリッとジューシーなベーコンでくるんだオリジナルステーキは、ここでしか食べられないオススメの一品です。

ボリューム満点！学生ハンバーグ

永遠のロングセラー「学生ハンバーグ」に目玉焼きをトッピング、ジューシーなハンバーグは、牛100%肉感溢れる食べ応え、スパイシーな味わいでご飯がすすみます。

ガーリックシュリンプ

にんにく好きにはたまらない！「ガーリックシュリンプ」カリッと香ばしい風味と海老の旨味濃厚な一品はお酒とも相性抜群！

オニオングラタンスープ

熱々の器で提供する「オニオングラタンスープ」は、優しい甘さで玉ねぎの旨みが濃厚なスープです。幅広いサイドメニューがあるのも嬉しいですね。

牛すじカレー

サラダバーに常備されている「牛すじカレー」。ガーリックライスとライスで、お米を2種類で盛り付け、牛の旨みが溶け込んだカレーは必ず食べてほしいメニューです。

自分流にアレンジできる鯛焼き

デザートの種類も豊富！自分で焼く「鯛焼き」は、生地をいれて、あんこ・カスタードのお好きな具材を入れて、タイマーが鳴ると出来上がり。

鯛焼きに、わらび餅や抹茶ロールケーキ。ソースなどを利用して、自分好みの”和風スイーツプレート”にアレンジ。盛り付けもビュッフェのお楽しみです。

物販コーナーも充実

ドレッシングやステーキソースにコーンスープなど、お店オリジナルの商品が多数販売されています。ご自宅用やお土産やギフトにもぴったりです。

ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店

大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスPLAZA 地下2階

電話番号 06-6485-8338

営業時間 11:00～22:30（L.O21:30）

※ランチは平日15:00まで

※土日祝は終日グランドメニューを提供