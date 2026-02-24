スターバックス「ティー ＆ カフェ」に春をまとう“今だけ”のアールグレイティーラテが登場！
スターバックス コーヒーが展開するティーに特化した店舗「スターバックス ティー ＆ カフェ」(全国27店舗)では、春をまとう“今だけ”のアールグレイティーラテが登場！ハニーレモンのさわやかさと、花束のように華やぐ香りを表現する「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」(Hot/Iced テイクアウト707円 イートイン720円)が発売された。
【写真】「ハニーレモンソース」のトッピングがトロリと輝いている
同店が日本オリジナル茶葉として開発した「アールグレイ ブーケ ディライト」を主役に、さわやかなフレーバーをプラスしたこのティー ラテは、春の訪れを五感で感じることができる一杯。アールグレイの特徴であるベルガモットの香りに、ラベンダー、ローズ、ハイビスカスなどの香りが重なった茶葉からは、甘さ＆華やかさのあるフローラルな余韻を感じることができる。
そこにバニラフレーバーシロップも加わり、ご褒美感のあるビバレッジに。見た目もソソる仕上がりになっており、マヌカハニー入りはちみつとレモンジャムを使った「ハニーレモンソース」のトッピングが、キラキラと光り輝いている。
ちなみにトッピングにはほかに、ふんわりとした「アールグレイティームース」、柑橘のさわやかな香りが広がる「ベルガモットシトラスパウダー」、ほのかに香ばしい「クラッシュピスタチオ」もON！実際に記者も飲んでみたところ、ナッツのコクや香ばしさがしっかりと感じられる「クラッシュピスタチオ」も入っていたおかげで、最後まで飽きないおいしさに仕上がっていると感じた。
また、「ティーの世界が広がるように」と、同店はティービバレッジと相性のいい、イタリアンベーカリー「プリンチ(R)」のデザートも提案。「ベルガモットの華やかな香りにいくつもの花々を重ね、クリーミーなバニラのような香りを持つ『アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ』には、上質な味わいのピスタチオクリームとジューシーなミックスベリーが調和したタルト『トルタ ピスタチオ＆ベリー』(テイクアウト864円 イートイン880円)が合いますよ」と教えてくれた。ティーの余韻に甘酸っぱさが溶け合い、ひと口ごとに香りと味わいが響き合って、優雅なティータイムへ誘ってくれる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文＝平井あゆみ
