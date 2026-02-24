不二家パレッティエに北海道素材の新作登場！春限定クッキー2種を楽しもう

おうちで気軽にスイーツ気分を楽しめるタルト風ソフトクッキーブランド「パレッティエ」から、国産素材の魅力を味わえる季節限定商品が登場します。不二家と「ニッポンエール」のコラボにより誕生したのは、北海道産素材を使用した2種類の新作クッキー。見た目の可愛らしさとやさしい味わいで、ティータイムをちょっと特別な時間にしてくれそうです♡

タルト風ソフトクッキー「パレッティエ」



「パレッティエ」は、パティシエとパレットを組み合わせた名前の通り、彩り豊かなスイーツをイメージしたタルト風ソフトクッキーです。

しっとりした生地とサクホロ食感の組み合わせが特徴で、素材の味わいをしっかり楽しめる新感覚の焼き菓子として人気を集めています。

今回登場する新商品は、「ニッポンエール」とのコラボレーションによる国産素材にこだわったシリーズ。紅茶と合わせれば、自宅でも手軽にアフタヌーンティー気分が楽しめます♪

北海道産素材の限定2種



「パレッティエ（北海道産ミルク）」は、北海道産牛乳と国産米粉、ホワイトチョコチップを練り込んだしっとり生地に、香ばしいサクホロ生地を組み合わせたソフトクッキーです。

濃厚でコクのある北海道産牛乳の味わいを楽しめる白色のクッキーは、ミルクタルトをイメージしたやさしい風味が魅力。

内容量は8枚（個包装）、2026年3月10日（火）より全国発売予定です。

「パレッティエ（北海道産メロン）」は、北海道産メロン果汁と国産米粉、ホワイトチョコチップを練り込んだしっとり生地に、北海道産牛乳を使用したサクホロ生地を合わせたソフトクッキーです。

赤肉メロンのタルトをイメージした鮮やかなオレンジ色が印象的で、芳醇な香りとやさしい甘さが口いっぱいに広がります。内容量は8枚（個包装）、2026年3月10日（火）より全国発売予定です。

産地応援にもなるおやつ時間



北海道の恵みを生かしたパレッティエの限定クッキーは、おいしく味わいながら産地応援にもつながるのが魅力です。素材の風味を生かしたやさしい甘さは、毎日のご褒美おやつにもぴったり。

可愛らしい見た目は来客用のお菓子にもおすすめです。春のティータイムに、北海道素材のおいしさをぜひ楽しんでみてください♡