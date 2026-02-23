「トイレが一気に垢抜ける！」ニトリで買える″置くだけ＆省スペース″のおしゃれ収納アイテム3選

トイレットペーパーや掃除用品でごちゃつきがちなトイレ空間。そんな悩みを解決してくれるのが、ニトリの優秀収納アイテムです。

今回は、狭いスペースでもすっきり片付く、置くだけ・省スペース設計の収納グッズを3つ紹介します。見た目と使いやすさを両立したアイテムは必見です。

トイレがおしゃれになった！

●トイレ収納 トゥール ホワイトウォッシュ（4990円）

シンプルなデザインでどんなトイレにも馴染む収納ラック。狭いスペースでも置きやすい縦長タイプなのが特徴です。シンプルなホワイトウォッシュでどんな空間にも馴染みやすく、扉付きだから中身が見えずすっきりさせることができます。

棚の高さは5段階に調節でき、トイレットペーパーや掃除用品などを効率よく整理できます。扉は左右どちらにも取り付け可能で、トイレの間取りや動線に合わせて柔軟に設置できるのも嬉しいポイントです。

●つっぱりトイレ収納ラック（3990円）

天井までの空間をムダなく有効活用する突っ張り式ラック。壁に穴を開けずに取り付けられるので、賃貸のトイレや壁を傷つけたくない時にも安心です。幅57〜90×奥行29×高さ200〜270cmの調節可能サイズで、空いたスペースにぴったりフィットします。

上部にはトイレットペーパーや掃除用品、替えのタオルなどまとめて収納でき、下部はデッドスペースを有効に活用できます。狭い空間でもすっきり収納したい人は要チェックです。

●扉つきトイレキャビネット（3990円）

トイレの小物収納を一気にスマートに整えるコンパクトなキャビネットです。幅16.9×奥行16.9×高さ62.8cmの省スペース設計なので、狭いトイレの空いたスペースにもすっきり収まりやすいのが魅力。両開き扉で中身が見えにくく、掃除用品やトイレットペーパー、消臭スプレーなどをまとめて収納できます。

扉は左右どちら向きにも設置可能だから、お部屋のレイアウトに合わせて使える柔軟さもポイント。ホワイト系の優しいカラーが清潔感ある空間を演出し、毎日のトイレ掃除や収納のストレスをぐっと軽くしてくれる頼れるアイテムです。

トイレをすっきりさせ、おしゃれにも見せてくれるアイテムはどれも魅力的。ニトリの店頭やオンラインショップで購入できるので、気になるアイテムを探してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部