【タロット占い】充実のひとときを過ごせるのは？《2026春のお出かけ運》12星座ランキング

少しずつ寒さが和らいできてお出かけの計画を立て始めている方も少なくないと思います。そこで今回はデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に《2026春のお出かけ運》をお出かけにおすすめのスポットとともに占っていただきました。

第１位　魚座

一緒にお出かけする人の良い所を発見できるでしょう。恋愛の関係なら惚れ直すことにもなりそうです。行きたい所も事前にリクエストをして、頼っているように見せるとより良いです。

おすすめスポット：ロッククライミング

第２位　水瓶座

いつもより贅沢をするプランにすると、とても充実した体験ができます。自分が成長したような気持ちになれるでしょう。撮った写真などでも自分のグレードアップをアピールできるでしょう。

おすすめスポット：船上レストラン

第３位　牡牛座

穴場を見つけていくつもりでプランを立てていくと、収穫が多いです。普段の親しいお友達などに共感されなくても、自分だけの特別な時間を味わうことも可能でしょう。

おすすめスポット：ジャズ喫茶

第４位　獅子座

自分の気遣いや人間力が評価されやすいです。一緒にお出かけしている人に、頼りになる人だというイメージを持ってもらえそうです。自分の良さを再確認できるでしょう。

おすすめスポット：海辺のドライブ

第５位　蠍座

大事な人とのお出かけがオススメです。気遣ってあげたり楽しませてあげたい気持ちが相手に伝わりやすく、結び付きも強くしてくれるでしょう。二人きりになれるものが良いです。

おすすめスポット：温泉

第６位　蟹座

一緒にお出かけする相手を気遣うより、自分が慣れている所にアテンダントしてあげるとお互いに収穫は多いです。自分の良さを見せることもできるでしょう。

おすすめスポット：川釣り

第７位　双子座

自分の中の慣れた癖が拭えなくて、初めての場所や初めての経験だと楽しみきれないことが多そうです。生まれ変わった気持ちでお出かけすれば、収穫が多いです。

おすすめスポット：映画館

第８位　乙女座

一緒にお出かけする人によって楽しさも充実感も変わります。できるだけマニアックな人やインドアな人とお出かけをすると、非日常な思い出を作れたします。

おすすめスポット：ホラー体験

第９位　天秤座

自分の学びやセンスを伸ばすものにお出かけをすれば、普段の人間関係での印象にプラスで活かせそうです。ただの遊びではいかない方が良いでしょう。

おすすめスポット：カラー診断セミナー

第10位　牡羊座

イメージと違うことが起きやすいです。キラキラ華やかな所に行くと、余計に期待外れなことが起きてしまうでしょう。癒しなどをテーマにプランを組みましょう

おすすめスポット：スイーツバイキング

第11位　山羊座

準備不足なことを感じてしまいそうです。慣れているお出かけならそれも回避しやすいですが、新しい場所に行く場合などは下調べが足らなかったり持ち物を忘れたりしそうです。

おすすめスポット：プラネタリウム

第12位　射手座

がっかりしてしまうことが多そうです。行った先で雑な扱いを受けたり、期待していたものを体験できなかったりするでしょう。惨めな思いをさせられそうです。

おすすめスポット：泊まれる図書館

いかがでしたか？　もちろん運勢というものは必ずしも決まったものではなく、自分の意識や行動などで変えていくことだってできるもの。ぜひ参考にしてみてくださいね。＜占い：咲良（さら）＞　※画像は生成AIで作成しています