「モエ・エ・シャンドン」の略語は？オトナなら知っておきたい♡
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「モエ・エ・シャンドン」の略語は？
「モエ・エ・シャンドン」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、略すと5文字（小文字含む）になります。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「モエシャン」でした！
モエシャンとは、世界中で愛されるシャンパンを造るメゾン（シャンパーニュ地方のワイン生産者のこと）のひとつ。
代表するシャンパンとして、「モエ アンペリアル」があります。
「アンペリアル」は“皇帝”を意味しており、ナポレオン1世の生誕100年を記念して1869年に誕生しました。
ちなみに「モエ アンペリアル」は、和食との相性もよく、お寿司やお刺身とあわせるのもオススメなんだとか。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『MOET＆CHANDON』
・『三越伊勢丹オンラインストア』
・『阪急百貨店オンラインストア』
ライター Ray WEB編集部