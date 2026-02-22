「モエ・エ・シャンドン」の略語は？オトナなら知っておきたい♡

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、略すと5文字（小文字含む）になります。

「モエ・エ・シャンドン」の略語はなんでしょうか？

正解は「モエシャン」でした！

モエシャンとは、世界中で愛されるシャンパンを造るメゾン（シャンパーニュ地方のワイン生産者のこと）のひとつ。

代表するシャンパンとして、「モエ アンペリアル」があります。

「アンペリアル」は“皇帝”を意味しており、ナポレオン1世の生誕100年を記念して1869年に誕生しました。

ちなみに「モエ アンペリアル」は、和食との相性もよく、お寿司やお刺身とあわせるのもオススメなんだとか。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

