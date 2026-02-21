ドレスドアンドレスド、西武渋谷店でポップアップを開催　アトリエを再現し製作プロセスを公開

北澤武志が手掛ける「ドレスドアンドレスド（DRESSEDUNDRESSED）」が、西武渋谷店 B館3階特設会場でポップアップを開催する。期間は2月24日から3月2日まで。

ドレスドアンドレスドは2009年に設立。ブランド名は「服を着る、服を脱ぐ 」を意味する。男性と⼥性、内と外、意識と無意識といった⼆項対⽴の中にある緊張関係や、対極の概念の共存をデザインに落とし込み、ミニマルなテーラリングとストリートのユーモアを融合したジェンダーレスなコレクションを提案している。

ポップアップでは、ブランドのアトリエの製作環境を再現。会場内では、デザイナーの北澤自らが布地の糸を一筋ずつ解きほぐし、新たな形を生み出していくアーティザナルなクリエイションのプロセスを公開するほか、新作の2026年春夏コレクションを販売する。

■ドレスドアンドレスド 西武渋谷店ポップアップ

会期：2026年2⽉24⽇（⽕）〜3⽉2⽇（⽉）

場所：⻄武渋⾕店 B館3階 特設会場

所在地：東京都渋⾕区宇⽥川町21-1

時間：10:00〜20:00

