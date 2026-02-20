「香取」はなんて読む？「かとり」ではありません！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「香取」はなんて読む？
「香取」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、千葉県にある4文字の地名です。
いったい、「香取」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「かんどり」でした。
香取は、千葉県市川市に位置しています。
市川市には、『ひめゆりの塔』『裸の大将』『純愛物語』などヒット映画のシナリオ作家として知られる水木洋子さんの創作の場となった「水木洋子邸」があります。
水木洋子さんの生涯と映画作品の全貌をたどるともに、映画鑑賞会などを通して、水木作品の魅力を紹介していますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
