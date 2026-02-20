ジェラート ピケ カフェの春限定♡いちごスイーツが華やかに登場

ジェラート ピケ カフェから、春の訪れを彩る“Strawberry”フェアがスタート♡フレッシュないちごをたっぷり使ったクレープ、スムージー、ソフトクリームの限定メニューが登場します。見た目にも心ときめくスイーツたちは、春のときめきを閉じ込めたような可愛らしさ。各商品は2026年2月26日（木）～3月18日（水）の期間限定。春の甘いご褒美に、ピケカフェのいちごスイーツで癒されてみて♪

春の主役♡いちごスイーツが勢ぞろい

いちごのズコットクレープ

価格：1,340円(税込)

ドーム型が可愛いイタリア菓子“ズコット”をイメージ。ミルククリーム、カスタード、いちごのコンポート、サクサクのパイを層にしたクレープは、甘酸っぱさと食感のバランスが絶妙。

いちごミルクスムージー

価格：890円(税込)

まろやかなミルクといちごのスムージーに、果肉入りコンポートとエスプーマホイップを重ねた一杯。仕上げのドライフランボワーズが食感と見た目のアクセントに。

いちごミルクソフトクリーム

価格：740円(税込)

ピンク色が春らしい、いちごとミルクの優しい甘さのソフトクリーム。フレッシュいちごを添えて、見た目も味もパーフェクト♡

※限定店舗での提供。

BAGEL & BAGEL春限定♡桜もち＆抹茶もち登場

販売店舗と期間をチェック♪

“Strawberry”フェアの開催期間は2026年2月26日（木）～3月18日（水）。スイーツは全店で数量限定販売されるので、気になる方は早めの来店が◎。

特にいちごミルクソフトクリームは一部店舗限定なので、取り扱い店の確認をお忘れなく。

春のご褒美に♡ピケカフェの限定いちごメニューを

ジェラート ピケ カフェの“Strawberry”フェアは、春にぴったりなスイーツが勢ぞろい♡甘酸っぱいいちごと優しい甘さのミルクが奏でるハーモニーは、心までほぐしてくれる味わいです。見た目の可愛さも相まって、思わず写真を撮りたくなるはず。いちごが旬のこの季節、ピケカフェでとびきり甘いひとときを楽しんでみて♪