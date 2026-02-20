ジルスチュアート ビューティの春限定「サクラブーケ」全貌

春の訪れを告げる桜をモチーフに、今年も心ときめく限定コレクションが到着しました。ジルスチュアート ビューティから、澄んだ青空のもとで舞い踊る桜吹雪を表現した「クリスタルブルーム サクラブーケ」が2026年3月6日（金）に発売されます。2月20日（金）より予約もスタート。幸福感に満ちたやわらかな香りと彩りで、春の毎日を優しく包み込みます♡

八重桜の香りに包まれる限定フレグランス＆ボディケア

コレクションの中心となるのは、30mL6,270円の「ジルスチュアート クリスタルブルーム サクラブーケ オードパルファン」。

桜の花びらが青空に舞い散る情景を映した限定デザインで、トップに咲く3輪の花はほんのり乳白がかったピンク。八重桜のピュアで上品な香りが、やわらかな幸福感をもたらします。

同じ香りを楽しめる150mL5,940円の「パフュームド ボディクリーム」は、こっくりなめらかなテクスチャーで肌をしっとりと包み込み、ベタつきのない仕上がり。ナイトケアにも心地よく使えます。

60mL3,740円の「サクラブーケ ヘアオイル ディープリペア」は、ダメージを受けた髪を内側と外側からダブルでケアし、しっとりまとまるツヤ髪へ。

ヒートケア処方でドライヤーなどの熱ダメージに対応し、UVカット成分が紫外線から髪を守ります。

さらに40g2,640円の「パフュームド ハンドクリーム」は、みずみずしくなめらかな使い心地で手肌をうるおしながら、指先まで桜の香りをまとわせます。

HERAのUV下地3種が登場♡透明感も血色感も自在に

春色メイクで叶えるサクラの透明感

メイクアップアイテムも充実。4,620円の「サクラブーケ ブルーム ミックスハイライト コンパクト」は、桜の花びらのような5色をセットした限定パレット。

しっとりやわらかな質感で肌に溶け込み、5色を混ぜればほんのり赤みを帯びたサクラカラーのツヤを演出します。

「サクラブーケ リップブロッサム グロウ」は全2色、各3,520円。青みピンクの限定色114 sakura morning dewと、コーラルピンクの定番色10 sakura ribbonを限定デザインで展開します。

10 sakura ribbon

114 sakura morning dew

ロングブルームゲルが唇の動きにフィットし、つけたての美しい発色が長時間持続します。

6mL3,740円の「サクラブーケ リップブーケ セラム」限定色116 sakura stormは、自然由来指数90%※2（水を含まない）ISO16128準拠のベースを採用。

心地よい清涼感とプランプ効果※3（メイクアップ効果による）で、ふっくらハリのある唇へ導きます。※1花蜜のような使用感。プランプはメイクアップ効果による。

そして60g3,740円の「サクラブーケ UVプロテクター」はSPF50+/PA++++〈顔・からだ用〉。

美容液を75%配合※1（粉体・紫外線吸収剤をのぞくエマルジョン）し、紫外線や大気中の微粒子※2（大気中に浮遊する細かいちりやほこりなど）から肌を守りながら、サクラピンクで自然にトーンアップします。

春の幸せを大切な人へ

満開の桜のように、やさしく華やぐ香りと彩りをまとえる今回のコレクション。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです♪

数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。春のはじまりを、サクラブーケの幸福感で満たしてみてはいかがでしょうか。