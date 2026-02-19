軽やかに、しなやかに。上質感をまとった【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
サテンの艶とDYNASOFTの柔らかさ。日常を心地よく彩る一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、環境に配慮したアッパーとソール素材を採用し、サテン調のメッシュが上品な光沢を添える「NB NERGIZE v3 LUX」だ。シューレースにはチャームをあしらい、アウトラインで描いたNBロゴなど、細部までこだわったデザインが足元に洗練された印象を与える。
足首まわりをすっきり見せるシルエットで、スポーティさの中に女性らしいスタイルを感じられる仕上がりになっている。
ミッドソールにはソフトな履き心地を生むDYNASOFTを搭載し、メモリーインサートが足裏に心地よくフィットする。軽快なクッション性が長時間の着用でも疲れにくく、ランニングやトレーニングなどのスポーツシーンから、普段使いまで幅広く活躍する。
環境への配慮と快適性、そしてデザイン性をバランスよく備えた、毎日を軽やかにしてくれるレディースモデルだ。
