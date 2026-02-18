ツーハッチ「BraJelly」に新色登場♡洗練ニュアンスカラー3色追加

インナーブランドtu-hacci（ツーハッチ）の人気シリーズ《BraJelly》シャンテレースブラに、待望の新色が仲間入り。補正力とエレガントなデザインを両立した実力派ランジェリーが、さらに洗練されたカラーバリエーションへとアップデートしました。毎日の気分をそっと高めてくれる新しい一枚に注目です♡

注目の新色は3カラー

今回追加されるのは、「ミント」「チャコールグレー」「ミモザ」の3色。既存のコーラルピンク、モーヴグレー、モカアイボリーに加わり、全6色展開となります。

発売前には公式Instagramで「どの新色がお気に入り？」アンケートを実施。205票が集まり、注目度の高さがうかがえました。

※調査日:2026年1月21日(水)

回答票数:205票

Cath Kidston×ミモザ♡春を彩る限定コレクション

補正力と美しさを両立

《BraJelly》シリーズの魅力は、快適な着心地と高い補正力。立体的な三枚ハギ構造がバストを潰さずふっくらとリフトアップし、パッド付きでボリューム調整も可能です。

さらに脇高設計で、脇や背中に流れやすいお肉をしっかりキャッチ。カップ脇のパワーネットとカバーパーツが美しいラインをキープします。

補正ブラに見えない繊細なフラワー刺繍もポイント。エレガントなデザインで、デイリーから特別な日まで幅広く活躍します。

商品情報

《BraJelly》シャンテレースブラ&ショーツ



価格：4,580円～

サイズ：A70～G85（カラー：コーラルピンク／モーヴグレー／モカアイボリー／ミント／チャコールグレー／ミモザ）

気分に寄り添う一枚を♡

補正力、快適さ、そしてときめきを叶える《BraJelly》シャンテレースブラ。新たに加わったニュアンスカラーが、ランジェリー選びの楽しさをさらに広げてくれます。

その日の気分や装いに合わせて選べる全6色展開。自分らしい美しさを引き立てる一枚を、ぜひワードローブに迎えてみてください♡