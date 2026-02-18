黒に似合う「黒い服の選び方」シンプルだけど「違って見える」デザイン

「黒に似合う黒」の選び方

どんな服を選んでも落ち着きと品があり、そしてなにより洒落て見えるありがたい色だから。テイストにしばられず、長く着続けたい定番とちょっとの新鮮味をうまく含ませて、同じ色でも違いをつける黒だから、黒にしかつくれないワードローブ。







ニットなのに形がキレイ

黒ニットタンクトップ、黒ニットワイドパンツ／ともにグラフペーパー(グラフペーパー 東京) ソフトな質感ながら、シャープな形がキレイに出るメリノで編み立てたニットアップ。レイヤード前提で考えれば年中の活躍が期待できる。







こう見えて実はダウンの意外性

黒ダウンワイドシャツ／miffew ダウンにありがちなアウトドア感や膨張感がほとんどない、クールな黒シャツのようなダウンシャツ。表地に用いたドライタッチのタイプライタークロスが、スポーティな印象をそいでドレッシーな服とも違和感なく着られる面持ちへ。両サイドのポケットもシームに沿って目立たず配し、細部まで抜かりなくシンプル。







コンサバでもモードでもない

黒プリーツスカート／thehighlights キレイめなイメージのプリーツをハリのあるひざ丈にアップデート。ハンパ丈の幼さも黒なら品格を保てる。パンツやタイツなどを下に重ねてもプリーツによるデザインによりのっぺり見えない。







