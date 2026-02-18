千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【施術当日ルーティン】千賀健永のダウンタイム中の夜の過ごし方！整えナイトスキンケア in ソウル』の動画を投稿。美容施術後のダウンタイム中の敏感な肌のスキンケアルーティーンを公開してくれました！中には使用するコスメの感想なども。

【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料

■洗顔料

動画内に登場したのはこちら！

beplain/緑豆弱酸性洗顔フォーム 80ml 1,680円（編集部調べ）

しっとりとした仕上がりと、弱酸性で肌への刺激を最小限に抑え、マイルドな洗い心地を叶えてくれる洗顔料！

千賀さんはこちらについて「使ってみてすごい良いなと思ったのが」「この硬めのテクスチャーにしては、すごいスピードで泡が立つのよ」と泡立ちの良さに感心した様子でコメント。

また、使用感についても「肌滑りも良いんですよ」「（弱酸性で）肌に優しいのにすごいね、汚れがしっかりと落ちてる実感がある」と肌への負担と洗顔後の質感のバランスを評価していました。

その使い心地は「これはびっくりした」と予想外だったと語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらスキンケアの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。