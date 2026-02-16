星のカービィ×ジーユー新作♡リゾート気分満点コラボ

「YOUR FREEDOM自分を新しくする自由を。」をブランドメッセージに掲げるジーユーから、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムが登場。2026年5月1日（金）より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始されます。プププリゾートをテーマにした、心ときめくラインナップに注目です♡

プププリゾートがテーマ

©Nintendo/HAL Laboratory,Inc.

今回のコレクションは、“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”がコンセプト。

リゾートを満喫するカービィやワドルディたちの姿を落とし込んだTシャツや、ラウンジウェアなどが揃います。

販売期間：2026年5月1日（金）より販売開始

販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア

価格帯：990円～2,990円

SNIDEL HOME×たまごっち初コラボ全アイテム＆発売日まとめ

ウィメンズ・メンズ展開

【WOMEN】



©Nintendo/HAL Laboratory,Inc.

フルーツやスイーツをプリントしたTシャツ、リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたちをモチーフにしたパジャマ、バッグを展開。遊んで食べてのんびり過ごす姿がキュートで、おうち時間にもぴったりです。

【MEN】



©Nintendo/HAL Laboratory,Inc.

クラシックなドットデザインTシャツや、ヤシの木モチーフ、浮き輪でくつろぐワドルディをデザインしたラウンジセットがラインアップ。リラックス感のある着こなしが楽しめます。

キッズ＆グッズも充実

【KIDS】



©Nintendo/HAL Laboratory,Inc.

フルーツやスイーツ柄のTシャツ、リゾートを楽しむカービィたちを描いたTシャツ、スウェットショーツの全3型。元気いっぱいのデザインで、夏のお出かけにも大活躍。

【GOODS】



©Nintendo/HAL Laboratory,Inc.

日常使いしやすいグッズ1型を展開。ファッションのアクセントとして取り入れれば、さりげなくカービィの世界観を楽しめます。

カービィと夏支度を♡

おうちでもお出かけでも、カービィたちと一緒にリゾート気分を味わえる今回のコレクション。手に取りやすい価格帯も魅力で、家族やパートナーとリンクコーデも楽しめそう♪

完売前にぜひチェックして、夏のワードローブにときめきをプラスしてみてください♡