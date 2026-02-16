·¤²¼²°¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅÃæ¡ª¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
·¤²¼²°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¤«¤éÀèÃå¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¿§¤¬ÆÏ¤¯¤«¤ª³Ú¤·¤ß♡
º£¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¾¦ÉÊ¤ò4400±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÌó100¡ß170mm¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥³¥¹¥á¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êª¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥ß¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î2¿§Å¸³«¡£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥«¥é¡¼¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¡¢¥«¡¼¥È²èÌÌ¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£Íó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÈÍÑÁ°¤Î¶â³Û¤¬4400±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬¼õ¼è¤ê¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÏÆ±Éõ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
