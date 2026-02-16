日本とは大違い？どしゃ降りでも傘をささないアメリカ人。「濡れても乾くから」という理由がワイルドすぎた【作者に聞く】
「アメリカ人は傘をささない」という話を聞いたことはないだろうか？ アメリカだけでなく、そのほかの国でも日本ほど傘をささないという。今回紹介する漫画は、現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasuteraさん(@kasutera5)が描いたアメリカあるある漫画だ。
■ビニール傘がない？ アメリカの雨事情
ロサンゼルスで暮らしているkasuteraさんは、日常のちょっとしたことに日本とアメリカの文化の違いを感じることがあるという。傘を持ち歩く文化がないというアメリカ人は、急な豪雨のとき、どう対処するのだろうか？ この問題についてkasuteraさんに話を聞いてみた。
日本が傘の消費量が世界一なのはご存じだろうか。国民ひとりあたり平均3〜4本の傘を所持し、そして当たり前のようにいたる所で安価なビニール傘が販売されている日本。しかし、作者のkasuteraさんが現在住んでいるアメリカでは、ビニール傘はメジャーなものではないらしい。「アメリカに住んでから、ビニール傘って見たことないんですよね。折り畳み傘は売ってるんですけど…」と、意外な話を聞くことができた。
■「濡れても乾くし」ワイルドすぎる理由
“ニューヨーカーは傘をささない”、その言葉どおりアメリカでは傘をささない人が多いのだそう。kasuteraさんはその理由について誰かに聞いたことはないとしながらも、独自の見解を述べる。「そもそも日本と比べて雨の降る日が少ないからでしょうか？ あとは湿度が高い日本と違って“濡れてもどうせすぐ乾くから”というのもあるかもしれません。あまり周りを気にしないアメリカならではです(笑)」
kasuteraさんの周りの人たちも傘自体をあまり持ち歩かないらしく、「天気予報で暴風雨がくるとわかっていても、装備しないで出かける人もいるくらいです(笑)」と、日本人では理解しがたいワイルドなエピソードも教えてくれた。
ちなみに本作では、小雨なら傘をささないアメリカ人が、どしゃ降りの雨の場合にどんな行動をとったのかが描かれている。その予想外の行動と結果については、ぜひ漫画を読んで確かめてみてほしい。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
