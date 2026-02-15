「産めないくせに」心をえぐる衝撃の一言の真意とは? 話題のミステリー漫画に「すごい！何回でも読み返しちゃう」の声【作者に聞く】
「すごい！何回でも読み返しちゃう」「読むのがつらいですが、すごいです!!」「登場人物の表情描写が豊かで、心がえぐられます」と話題のミステリー漫画「仮門」。2025年5月29に公開された第11話では、物語がさらに深みを増している。本作は、10年前に失踪した4歳の娘の行方を追うミステリー作品だ。作者は2023年2月に「第2回 朝日ホラーコミック大賞」マンガ部門で大賞を受賞した鳩ヶ森(@hatogamori)さん。人間の感情の奥底をえぐるような描写と、予測不能な展開が多くの読者を惹きつけている。
【漫画】犯人を予想する漫画を読む
■「産めないくせに」――センシティブなセリフに込められた意図
第11話で特に注目を集めたのが、麻衣の口から放たれた「産めないくせに」という強烈な一言だ。このセリフについて鳩ヶ森さんは、実際に悩んでいる人が多いテーマであるため、フィクションとはいえ使うかどうかかなり悩んだと語る。
作中では山田を「産む性である女性に強く執着している男性キャラクター」として描いており、山田の価値観に最も刺さる言葉として麻衣に言わせたという。山田が「別の赤ちゃん産んでみたらどうかな」など無神経な発言を重ねた流れがあり、それに対するカウンターとしての意味合いも込められている。
■満月と能面のような表情…演出に宿る狂気と静かな怒り
印象的なシーンとして語られるのが、麻衣がその言葉を放つ瞬間の表情と背景の満月の演出である。鳩ヶ森さん自身も「このときの麻衣の表情は自分でも満足のいく仕上がりになりました」と語り、七海の件や親友・杏美の妊娠の顛末、そして目の前の山田への嫌悪感など、複数の感情に心が囚われた結果、感情を失ったような能面の表情に仕上げたのだそうだ。読者それぞれが異なる感情を投影できる余白を意識した演出だという。また、女性のサイクルと切り離せない存在として「月」を背景に配置し、麻衣の内面に潜むわずかな狂気を象徴させた点もこだわりのひとつだ。
■ホラーとギャグは紙一重…鳩ヶ森作品に潜む“笑いの裏の恐怖”
読者からは「深夜に読むもんじゃなかった…」「人間の気持ち悪さで怖気がすごい」「描かれる悪意がリアルで誰も完全な善とは言えない」といった感想が寄せられている一方で、「笑いと恐怖の緩急が鋭い」という声も多い。鳩ヶ森さんは普段ホラー漫画を中心に描いているが、実はギャグ漫画が好きなのだそうだ。「ギャグとホラーは紙一重で、過剰な笑いは怖いし、極端な恐怖は笑ってしまう、と思っています。なので、笑いの裏に潜む恐怖というようなものを意識しています」と制作姿勢を明かす。だからこそ、作品には思わず「え？」と目を疑うようなボケが紛れ込み、重い展開の中にも独特の緩急が生まれている。
取材協力：鳩ヶ森(@hatogamori)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■「産めないくせに」――センシティブなセリフに込められた意図
第11話で特に注目を集めたのが、麻衣の口から放たれた「産めないくせに」という強烈な一言だ。このセリフについて鳩ヶ森さんは、実際に悩んでいる人が多いテーマであるため、フィクションとはいえ使うかどうかかなり悩んだと語る。
作中では山田を「産む性である女性に強く執着している男性キャラクター」として描いており、山田の価値観に最も刺さる言葉として麻衣に言わせたという。山田が「別の赤ちゃん産んでみたらどうかな」など無神経な発言を重ねた流れがあり、それに対するカウンターとしての意味合いも込められている。
■満月と能面のような表情…演出に宿る狂気と静かな怒り
印象的なシーンとして語られるのが、麻衣がその言葉を放つ瞬間の表情と背景の満月の演出である。鳩ヶ森さん自身も「このときの麻衣の表情は自分でも満足のいく仕上がりになりました」と語り、七海の件や親友・杏美の妊娠の顛末、そして目の前の山田への嫌悪感など、複数の感情に心が囚われた結果、感情を失ったような能面の表情に仕上げたのだそうだ。読者それぞれが異なる感情を投影できる余白を意識した演出だという。また、女性のサイクルと切り離せない存在として「月」を背景に配置し、麻衣の内面に潜むわずかな狂気を象徴させた点もこだわりのひとつだ。
■ホラーとギャグは紙一重…鳩ヶ森作品に潜む“笑いの裏の恐怖”
読者からは「深夜に読むもんじゃなかった…」「人間の気持ち悪さで怖気がすごい」「描かれる悪意がリアルで誰も完全な善とは言えない」といった感想が寄せられている一方で、「笑いと恐怖の緩急が鋭い」という声も多い。鳩ヶ森さんは普段ホラー漫画を中心に描いているが、実はギャグ漫画が好きなのだそうだ。「ギャグとホラーは紙一重で、過剰な笑いは怖いし、極端な恐怖は笑ってしまう、と思っています。なので、笑いの裏に潜む恐怖というようなものを意識しています」と制作姿勢を明かす。だからこそ、作品には思わず「え？」と目を疑うようなボケが紛れ込み、重い展開の中にも独特の緩急が生まれている。
取材協力：鳩ヶ森(@hatogamori)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。