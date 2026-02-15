ミルキー75周年記念♡milkyドーナツ風クッキー新登場
不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」が75周年を迎え、心ときめく新作スイーツが登場します。ドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」で人気の味わいをイメージしたソフトクッキーと、ミルキー風味がアップして再登場するパイ。ミルクのやさしい甘さに包まれる、特別感あふれるラインアップをチェックしてみませんか♡
milkyドーナツ風クッキー
ペコちゃんミルキードーナツクッキー
「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」は、不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」で販売中の「milkyドーナツ」の味と形をイメージした、しっとり食感のソフトクッキーです。
「ミルキー」に使用しているこだわりのれん乳を生地に練り込み、ミルクの豊かな風味とドーナツの香ばしさを同時に楽しめる贅沢な仕上がり。
パッケージには「ペコちゃんmilkyドーナツ」のロゴを大きく描き、ミルキー75周年ロゴをあしらった今だけの特別デザインです。
発売日:2026年2月17日(火)全国発売
表示内容量:168g(個装紙込み)
60gペコちゃんミルキードーナツクッキー
発売日:2026年2月17日(火)全国発売
表示内容量:60g(個装紙込み)
※コンビニエンスストア等一部流通限定
なお、「ペコちゃんmilkyドーナツ」で販売中の「milkyドーナツ(プレーン)」は、「ミルキー」と同じ北海道産練乳を使用。
ふんわり食感とほんのり甘いミルクの風味が広がる、世代を問わず愛されるフレーバーです。
ミルキー感アップのサクサクパイ
ペコちゃんミルキーパイ
2025年7月に発売した期間限定商品「ミルキーパイ」が、ミルキー感＆サクサク感をアップさせて再登場。
「ミルキー」のれん乳を使用したクッキー生地とパイ生地を重ね、じっくり焼き上げることで、素朴でやさしいミルクの味わいと軽やかな食感を実現しました。
大きく描かれたペコちゃんと75周年ロゴ入りのパッケージは、思わず手に取りたくなる可愛さ。おやつタイムやちょっとしたギフトにもぴったりです♪
発売日:2026年2月17日(火)全国発売
表示内容量:110g(個装紙込み)
45gペコちゃんミルキーパイ
発売日:2026年2月17日(火)全国発売
表示内容量:45g(個装紙込み)
※コンビニエンスストア等一部流通限定
75周年の甘い思い出を♡
世代を超えて愛され続けるミルキーの75周年を祝う、今だけの特別な焼き菓子シリーズ。
やさしいれん乳の甘さと、どこか懐かしい味わいは、自分へのご褒美にも家族とのおやつ時間にもぴったりです。
可愛いパッケージとともに、心ほどけるミルキーの世界を楽しんでみてはいかがでしょうか♡