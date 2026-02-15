「リーゼ」より、アイロンで作ったゆるふわヘアをキープする新バーム登場！

花王のヘアコスメティクスブランド「リーゼ」は3月21日、アイロンでつくったゆるふわヘアをキープしつつ、ツヤ・濡れ感を実現するヘアバーム「リーゼ スタイルロックバーム」を発売します。

■“ゆるふわヘアを固めずキープ×自然なツヤ・濡れ感”

近年、10−20代の若年層を中心に、ヘアアイロン使用率は50％を超え*1、それに伴って、ヘアアイロン使用時に使うアイロン用スタイリング剤市場も伸長*2。2019年にリーゼから発売したヘアアイロン下地も、多くのユーザーに支持されています。

ヘアスタイルの傾向としては、自然でやわらかな質感やツヤ・濡れ感のあるスタイルが人気で、スタイリング剤としては「オイル」が主流となっていますが、オイルユーザーからは「夕方になるとスタイルが崩れる」といった不満も寄せられています。

また、キープ力を求めてバームを使用するユーザーからは「バームが固くて扱いづらい」といった声もありました。

こうしたニーズに対し、アイロン用スタイリング剤として定評のあるリーゼから、アイロン後のヘアスタイリングアプローチとして“ゆるふわヘアを固めずキープ×自然なツヤ・濡れ感”を叶える「スタイルロックバーム」を提案します。

■商品特長

「スタイルロックバーム」は、アイロンでつくった形を固めずに持続させる「形状ロック処方」を採用し、髪にツヤ・濡れ感をプラスしながら“ゆるふわヘア”をキープします。

剤型はリーゼ初のバームタイプで、オイルのツヤ・伸ばしやすさと、バームならではのセット維持性の高さの両方を取り入れた、いいとこどりの設計です。

付属のスパチュラで適量を取り伸ばすと、手の温度でとろけ髪全体になじませやすいテクスチャーに仕上げています。

また、ダメージ補修成分＊3 と保湿成分EX＊4 を配合。手に残ったバームはそのまま手にも使用できます。さらに、他のヘアケア剤とも一緒に使いやすくするため無香料にしています。

＊1 花王調べ（2024年5月Webアンケート、10−40代の424名）

＊2 SRI＋より

＊3 18-MEA〈ラノリン脂肪酸〉

＊4 シアバター・パルミチン酸イソプロピル

■商品情報

・「リーゼ スタイルロックバーム」

ツヤ・濡れ感プラスして、ゆるふわキープ

アイロン後に スタイルロックバーム

‐ アイロンでつくった形を固めず持続させる形状ロック処方

‐ ツヤ・ 濡れ感のある仕上がり

‐ 手のひらの温度でとろけて髪になじませやすい

‐ ダメージ補修成分＊3 と保湿成分EX＊4 配合

‐ 他のヘアケア剤とも一緒に使いやすい無香料

‐ ハンドケアにも使える

■商品概要

商品名：リーゼ スタイルロックバーム

内容量：42g

発売日／地域：2026年3月21日／全国

※メーカー希望小売価格は設定しません

（エボル）