軽く、強く、しなやかに。ニットが包む快適なアーバンスタイル【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
シンプルに見えて、機能は本格。毎日を支える全天候型の一足【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのスニーカーは、日常で使いやすいアーバンスタイルのデザインに、アウトドアレベルの機能性を融合した全天候型の高機能シューズだ。アッパーには防水透湿性と快適なフィット感を追求したGORE-TEX Invisible Fitを採用し、はっ水加工を施したリサイクルストレッチニットで構成されている。縫製箇所を表に出さないニット成型に仕上げることで、軽量性と優れたフィット感を両立している。
ヒールにはカウンターを装備し、ブレやへたりを抑えて安定感を高めている。1枚生地で包み込むようなフィット感と、天候変化への対応力を兼ね備え、都市生活でもアウトドアでも頼れる履き心地を実現している。
ボトムユニットには反発力とクッション性に優れたエクストラフォームを組み合わせた2層圧縮成型ミッドソールを採用し、歩行時の快適性を向上。取り外し可能なEVAカップインソールが足裏をしっかり支え、安定した歩行をサポートする。アウトソールには高いグリップ力と強度を誇るVibram N-OILラバーを使用し、濡れた路面でも安心して歩ける。
機能的な素材を用いながらシンプルで洗練されたデザインに仕上げた一足で、都会の生活を快適に彩るシティユース向けのモデルだ。
