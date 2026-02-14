「突然ですが、ボーナスと休暇が贈られます」人気占い師が導き出すあなたの近い将来









運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







「休日、何する？」 あなたの深層心理は…

今回は不定期でお届けしている心理テストをみなさんにご用意しました。30秒で回答できるテストであなたの深層心理がわかります。ぜひ楽しんで試してみてください。





【QUESTION】

頑張ってきた仕事で、高評価が得られ、思わぬ臨時ボーナスと二日間の休暇がもらえることになりました。あなたなら、どんな使い方や過ごし方をする？ 下の３つから近いものを選んでください。





1.コスメやファッションアイテムなどを買い足すためにショッピングへ行く。

2.溜まっていた疲れをスッキリさせるために、ボディメンテナンスや癒しのために使う。

3.旅行や話題のスポットへ出かけて、職場の人にお土産を買ってくる。





【ANSWER】

この心理テストから分かるのは、『あなたの成功を邪魔するもの』です。







30秒で分かる「あなたの近い将来」

１を選んだあなたの成功を邪魔するものは、『人目につかない時の過ごし方』です。２を選んだあなたは、『ミスをした時のリスクを考えすぎてしまうところ』、３を選んだあなたは、『同調意識や圧力』が壁となり立ちふさがりそうです。





