HEAVEN Japan「ビスチェリーナ」ノンレース登場！響きにくい美胸ブラ

年齢やライフステージの変化とともに増える、バストや体形の悩み。そんな女性一人ひとりに寄り添う「適正下着®」を提案するHEAVEN Japanから、「ビスチェリーナ ノンレース」が登場しました。セミロング丈でメリハリボディを叶えながら、Tシャツにも響きにくい設計。毎日のおしゃれがもっと楽しくなる一枚です。

セミロング丈で美シルエット

「ビスチェリーナ ノンレース」は、ビスチェのようなセミロング丈が最大の特長。トップとアンダーにしっかり差をつけ、自然なくびれ感と立体的なバストラインを演出します。

背中はレースとパワーネットで広範囲をサポートし、集めたお肉を逃さずホールド。背中の段差をすっきり見せながら、姿勢まで意識しやすい設計です。

脇高設計と独自の4枚はぎ立体カップで、脇や背中に流れたお肉を本来の位置へ。広がりを抑え、しっかり寄せて持ち上げることで“じぶん史上最高”のふっくらバストを叶えます。

響きにくさと快適性を両立

モールドカップではなく、布をはぎ合わせた立体カップを採用。表面はツルッとした仕様で、Tシャツや薄手トップスにもボコボコしにくく、デイリー使いにぴったりです。

独自開発の3Dワイヤーは体のカーブに沿いやすく、痛くなりにくいのも魅力。3列3段ホックで安定感を高め、ストラップはすべり止め付きでずれにくく、付け替えも可能。

取扱表示は印字仕様でチクチク感を軽減し、バックベルトは一枚仕立てで通気性も抜群。薄手パッドで左右差の調整もできます。

全62サイズ＆選べる2色

サイズはC65～M90までの全62サイズ展開。小胸さんからグラマーさんまで幅広く対応し、サイズによる価格差はありません。

カラーはブラック、ヌーディーベージュの2色。透けにくく使いやすいベーシックカラーで、毎日のコーデに安心して合わせられます。

ビスチェリーナ ノンレース



価格：7,480円（税込）

サイズ：カップC～D、アンダー65～80センチ／カップE～M、アンダー65～90センチ

・スタンダードショーツ

価格：2,200円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L

・Tバックショーツ

価格：2,420円（税込）

サイズ：M／L／LL

カラー（すべて共通）：ブラック／ヌーディーベージュ

毎日に自信をくれる一枚♡

45年以上下着づくりを続けてきたパタンナーの知見が詰まったHEAVEN Japanの「ビスチェリーナ ノンレース」。快適な着け心地と美しいシルエットを両立し、服を着たときの自分にもっと自信をくれます。

毎日を前向きに楽しみたい女性にこそ手に取ってほしい、心と体に寄り添う一枚です。