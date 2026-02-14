生ものがダメでも回らない寿司に行ってみたい！本番寿司屋で「生もの抜きで」と注文したら…？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
漫画家・ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの妻・カツシンさんはお寿司が大好きだが、アレルギーで生ものが食べられない。毎回ツナコーンやハンバーグ、納豆軍艦などを食べている。好きなネタは回転寿司向きなのに、北陸に出張中「本場のお寿司を食べたい！」と回らない寿司屋へ突撃した「破天荒な妻に今日も振り回されています」より「握りずし」を紹介しよう！
ある日の北陸出張でのこと。カツシンさんは「本場の日本海の寿司を食べたい」と思い立ち、カウンターのお寿司屋ののれんをくぐった。
実は彼女は生ものアレルギーで、普段は回転寿司でもツナコーンやハンバーグ、穴子、納豆といった「生もの以外」の寿司ネタを食べている。 職人さんの「何、にぎりましょう？」との声に「おまかせでお願いします。生もの抜きで！」と注文したため、職人さんは一瞬ギョッ！とするが、「あいよ」と言って握り始めるのであった。
作者・ゆきたこーすけさんに、生モノがダメでもお寿司屋さんに行ってしまうという妻・カツシンさんについて話を伺うと「とにかく物怖じするというところがなくて、思いついたら即行動してしまうタイプです。漫画の中にも破天荒なエピソードが色々と出て来ますが、漫画だから大袈裟に描いているというわけでもなくて、本人をありのままに描いたらこうなったという感じです」と語る。
今回のお寿司のエピソードを聞いたときについても「彼女はもともと回転寿司が好きで、いつかカウンターのお寿司屋さんに行きたいと以前から言っていたので『ついに行ったか』と思いました。本人は『すごく美味しかった』と大満足の様子でしたが、お寿司屋さんが困っていなかったらいいなと思いました」と教えてくれた。
読者からは「不思議と元気が出る」という声も届くという本作「破天荒な妻に今日も振り回されています」より「握りずし」のエピソードをぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
