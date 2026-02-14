フィンランドで生まれた物語「ムーミン」に登場する人気キャラクター、リトルミイをモチーフにした2026年の新商品に注目。「リトルミイフェア」と題して展開するリトルミイの魅力が詰まった限定アイテムは、全国のムーミンスポットやショップで購入できる。

いたずら好きなリトルミイのおすまし顔が新鮮！


リトルミイは、いたずら好きで好奇心旺盛な女の子。今回のフェアでは、そんなリトルミイには珍しいおすまし顔がメインアートになっている。笑顔や後ろ姿など、さまざまな表情やしぐさを通して、リトルミイの魅力を感じられる。北欧らしい柔らかなカラーリングのアイテムがそろい、世代を問わず暮らしの中に取り入れやすい。発売中の商品に加え、3(ミ)月1(イ)日に向けて新商品も次々に登場する。

リトルミイは、「ムーミン」の中でも人気の高いキャラクター


■リトルミイと一緒に過ごす、自宅のくつろぎ時間

リトルミイフェアのアートをあしらった、「マグ(⼩⿃/イエロー)」(各1870円)。内側にもさりげないポイントとしてリトルミイが描かれ、飲んでいる時間も楽しめる。

「クッション」(3300円)は、キャラクターの形をした、リトルミイのダイカット仕上げ。ソファや椅⼦まわりで使いやすいサイズ感で、リボンを⽴体的に表現しているのもポイントだ。2月末発売予定。

リトルミイフェアのアートがデザインされた「のれん」(2200円)も、2月末発売予定。MOOMINのロゴやリトルミイのリボンが刺しゅうになっていて、室内にさりげないアクセントを添える。

■おしゃれに差が付くワンポイントのファッション小物

柔らかな履き⼼地の「ロークルーソックス」(各660円)は、ふくらはぎの下あたりまでの長さ。リトルミイフェアのアートのポイント使いや総柄など、好みに合わせてデザインを選べる。

リトルミイフェアのアートをデザインした「トートバッグ」(2860円)には、A4サイズがすっぽり。リトルミイフェアのアートを刺しゅうで表現した「刺繍キーホルダー(2種類)」(各1650円)を付ければ、刺しゅうならではの質感が目を引くワンポイントに！

「撥⽔ロープハンドルトートバッグ」(3520円)は、少しくらいなら濡れても平気な撥水素材を使用。公園やアウトドアシーンにも活躍しそう。鮮やかなブルーとシックなダークグレーの2色展開。

■身の回りの品は、かわいさにも使い勝手にもこだわって！

「リップスティックポーチ(ブルー/ピンク)」(各2310円)は、リップスティックをすっきり持ち歩けるコンパクトなポーチ。リトルミイフェアのモチーフチャームが付いている。

600ミリリットルのペットボトルが収まるニット生地の「あれこれポーチ」(880円)、小物をすっきり収められる「フラットポーチ」(2310円)、口元を軽く押すだけで開閉できる「バネポーチ」(1430円)は、同じデザインアートを使用。3つそろえて持ち歩くのもすてき！

リトルミイフェアデザインの「マスキングテープ」(1個385円)。20ミリ×7メートル巻きで、ラッピングや⼿帳のデコレーションにおすすめ。ちょっとしたプレゼントにも！

コンパクトに折りたためる「携帯トートバッグ」(各2750円)は3⾊展開。いつでもカバンに忍ばせておけば、外出時のサブバッグとしても活躍する。2月発売予定。

毎日使いやすい「タオルハンカチ」(各660円)も、リトルミイフェアデザインに。刺しゅうのワンポイントが施されたもの、リトルミイが⼤きくデザインされた柄物、それぞれにカラー展開あり。2月発売予定。

柔らかな肌触りの「三重ガーゼハンカチ」(各715円)は、⼤判で使いやすい約34×34センチサイズ。吸水性も高く、デザインと機能性を両立。2月発売予定。

ペットボトルホルダー、⼩物を⼊れるポーチ、タオルなどさまざまな⽤途で使える「ロングポシェチーフ」(880円)は、1枚持っておくと意外と重宝する。タオルハンカチや三重ガーゼハンカチとデザインをそろえてもかわいい。2月発売予定。

四角い「スクエアポーチ」(2200円)、立体感のあるフォルムがかわいい「ぷっくりチャーム」(1650円)、デザインとサイズ違いの「2個セットポーチ」(3190円)。2個セットポーチはカラビナ付きで、バッグに付けて使うこともできる。

■空前の手芸ブームで注目が高まる裁縫道具も！

「クロスステッチ⽸」(5445円)は、リトルミイフェアのメインアートを刺しゅうで楽しめるクロスステッチキット。刺しゅう枠にもリトルミイがプリントされている。

「クロスステッチ⽸」(5445円)


「ラウンドメジャー」(770円)は、1.5メートルまで測定可能。道具箱にすっきり収まるコンパクトサイズに、大きくあしらわれたリトルミイフェアのデザインがかわいい！

「九⾕焼針やすめ」(4620円)は、九⾕焼で仕⽴てた針やすめ。マグネットが内蔵されており、針を仮置きできる。2月下旬発売予定。

■対象商品の購入で、限定ノベルティステッカーをプレゼント

下記店舗で対象の商品を購入すると、おすまし顔のリトルミイをデザインしたステッカーがもらえる。在庫がなくなり次第終了。プレゼントの条件は各店舗に問い合わせを！

＜対象店舗＞

・ムーミンショップ（銀座店、⼤阪店、横浜店、名古屋店、⼆⼦⽟川店）

・ムーミンショップ カジュアルエディション（札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店、ミナモア広島店）

・ムーミンカフェ 軽井沢

・ムーミンカフェ フローラルバレー

・ムーミンカフェ スタンド（越⾕レイクタウン、⼤阪梅⽥）

・MOOMIN SHOP ONLINE

・ムーミンショップ 楽天市場店

・ムーミンバレーパーク

■ムーミンバレーパークでも「リトルミイフェア」開催！

ムーミンの物語の世界を体験できる「ムーミンバレーパーク」に、リトルミイにちなんだフォトスポットが登場！期間は2026年3月1日(日)〜8日(日)。さらに、土日限定で、赤いアイテムを身に着けて行くとオリジナルクリアファイルがもらえる。詳細はムーミンバレーパーク公式サイトで発表する。

赤いアイテムを身に着けて土日に訪れ、オリジナルクリアファイルをもらおう！


リトルミイの魅力が詰まった限定アイテムをゲットして、「リトルミイフェア」を満喫しよう！

