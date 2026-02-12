スキルいらずでプロ級の実感。パワフルEMS美顔器【ヤーマン】の美顔器がAmazonに登場中‼
顔もボディもこれ一台。毎日のリフトケアをもっとスマートに【ヤーマン】の美顔器がAmazonに登場!
ヤーマンの美顔器は、7つの幅広電極と湾曲形状を組み合わせた独自のEMS波形を出力し、リフトケアを効率的に行えるモデルだ。高周波を含む複合EMSが深層の筋肉までしっかりアプローチし、フェイスラインを引き締めたいときにも頼れる存在になっている。
使い方は半顔1分置くだけの手軽さで、摩擦レス・スキルレスでケアできるのが魅力だ。
フェイスだけでなく、鎖骨まわりや胸鎖乳突筋などボディにも使えるため、全身のケアを一台でまかなえる。
アマゾン限定で、ヤーマンロゴ入りステッカーが付属し、特別感のあるセットになっている。日々のケアを簡単に続けたい人にぴったりの美顔器だ。
