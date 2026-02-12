JUDYDOLL新作♡涙袋パレット全2色が登場

中国コスメブランドJUDYDOLLから、理想の涙袋を叶える「ときめき涙袋パレット」が新登場。影からハイライトまで1つに詰め込んだ4色パレットで、初心者さんでも簡単に立体感のある目元が完成します♡2月下旬よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ限定で順次発売*。毎日のアイメイクにときめきをプラスしてみませんか。

4色で完成する立体涙袋

ときめき涙袋パレット【全2色】



価格:1,210円(税込)

“ふわっと立体感＆ラメ”を叶える4色入り設計。低彩度カラーだから肌なじみがよく、ナチュラルに盛れるのが魅力です。

A:ふんわりマットハイライト

高密度のしっとりパウダーが肌に密着し、目の下の窪みもカバー。

B:パールハイライト

なめらかな質感で、きらりと輝くツヤをプラス。

C:シルクラメ

きめ細かい輝きで粉飛びせず、自然なぷっくり感*を演出。

D:エアリーシャドウ

くすまず自然になじみ、立体感のある陰影に。

さらに、オイルフィルム*1配合で長時間よれにくく、美しい仕上がりをキープします。

*メイクアップ効果による

*1ジメチコン(エモリエント成分)

カラコンURIA新作♡人気カラーがマンスリーで登場する全5色

4ステップで簡単ぷっくり*

使い方はとてもシンプル。

step1:Aを涙袋全体に広げ、目の下の窪みを明るく補整。

step2:Dで涙袋の影を描き、アウトラインを強調。

step3:Cを重ねて、ぷっくり*とした立体感を演出。

step4:Bを目頭にのせ、光を集めて華やかな印象に。

毎日のメイクに取り入れるだけで、ぱっちりとした愛らしい目元が完成します♪

*メイクアップ効果による

選べる2つの愛されカラー

01マカロンベビーピンク

淡く溶けこむスウィートベビーピンク。くすみを晴らし、ふんわり愛らしい涙袋に。

02ワッフルベージュ

優しくなじむナチュラルベージュ。抜け感のある自然な立体涙袋を演出。

2月下旬*：ドン・キホーテ／アピタ／ピアゴ限定

2月19日(木)：オンライン発売*

*一部店舗を除く。

*店舗によりお取り扱いが異なります。

*予告なくお取り扱いを終了する場合がございます。

ときめく涙袋で毎日をもっと可愛く♡

ひと塗りで印象が変わる涙袋メイク。JUDYDOLLの新作パレットなら、難しいテクニックいらずで自然な立体感と輝きを演出できます。デイリーにも特別な日にも寄り添う全2色展開。

自分にぴったりのカラーを選んで、思わず鏡を見たくなる目元を楽しんでみてください♡